Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin "Bu, çok kapsamlı, taraflı bir proje. Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında, Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde esnaf ziyareti yaptı. Ardından Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) gelen Bakan Çavuşoğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile kentteki basın mensuplarının katıldığı programda açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"F-35 ile ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın teslimi ondan sonra eğitim süreci olacak. Zaten uçak teslim edildi. 'Oradan yükle, gel kargoya veya uçakla uçur, gel' olmuyor. Teslim yapılacak. Ondan sonraki süreçte de eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu, çok kapsamlı, taraflı bir proje. Öyle 'Ben istedim, iptal ettim veya Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz ve gerekçeye baktığımız zaman da gerekçeler kabul edilebilir değil. Ama işte kongreden mektupla geliyor, bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor; ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık ve bugüne kadar hiç aksatmadan ödememiz gereken parayı da ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik."
FOTOĞRAFLI
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
ABD'de dev FETÖ operasyonu
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum