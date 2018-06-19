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Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin "Bu, çok kapsamlı, taraflı bir proje.

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin "Bu, çok kapsamlı, taraflı bir proje. Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' veya 'Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz. Herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında, Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde esnaf ziyareti yaptı. Ardından Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) gelen Bakan Çavuşoğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile kentteki basın mensuplarının katıldığı programda açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"F-35 ile ilgili 21 Haziran'da ilk teslim için Türkiye davet edildi. 2 uçağın teslimi ondan sonra eğitim süreci olacak. Zaten uçak teslim edildi. 'Oradan yükle, gel kargoya veya uçakla uçur, gel' olmuyor. Teslim yapılacak. Ondan sonraki süreçte de eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu, çok kapsamlı, taraflı bir proje. Öyle 'Ben istedim, iptal ettim veya Türkiye'yi çıkarmak istiyorum' olmaz ve gerekçeye baktığımız zaman da gerekçeler kabul edilebilir değil. Ama işte kongreden mektupla geliyor, bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor; ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık ve bugüne kadar hiç aksatmadan ödememiz gereken parayı da ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik."

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