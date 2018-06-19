HABER

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

'KANDİL'İ DE DÜMDÜZ EDECEĞİZ' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin (TESCOMB) akşam yemeğinde esnafla buluştu.

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)

'KANDİL'İ DE DÜMDÜZ EDECEĞİZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin (TESCOMB) akşam yemeğinde esnafla buluştu. Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen esnaf buluşmasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Kandil ve Münbiç operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. PKK-YPG'yi "Haddinizi bilin haddinizi bilmezseniz Afrin'de tepenize bineriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde uyardıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bir gece ansızın tepelerine binmedik mi? Şimdi hedefte Kandil var. Kandil'de de tepelerine bineceğiz. Kandil'i de dümdüz edeceğiz" dedi.
'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE PROBLEMİMİZ YOK'
"Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Suriye'de de, Irak'ta da, Türkiye'de de yok" diye sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Bir tane bile takipte olan Doğu ve Güneydoğu'da esnafımız yok. Bizim Kürt kardeşimiz dürüsttür, inançlıdır. Onların da başına bela olan PKK'yı Kandil'de de inlerine gömeceğiz. Bu da bizim görevimizdir. Bana geliyor ve diyorlar ki, 'Suriye'de Kürtleri vuruyorsunuz.' Ne diyorsunuz siz, hangi Kürt'ten bahsediyorsun. Türkiye'de YPG-PKK'nın zorla sürgüne gönderdiği 400 bin Kürt var. Niye gelip bunun hakkını savunmuyorsun da teröristin hakkını savunuyorsun. Onlar oralara niye dönemiyor. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyorlardı? Neden 400 bin Kürt PKK-YPG'nin kontrol ettiği bölgelere, Kobani'ye bile dönemiyor. Çünkü o Kürtleri istemiyor PKK. Kendisi gibi Marksist, komünist, ateist ve başkalarının maşası olacak. Bizim derdimiz teröristlerdir."
Bakan Çavuşoğlu şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Münbiç'teki kahramanlarımızın size selamı var Antalya. Ne dedik, 'ya bunları çıkartacaksınız, ya biz çıkartacağız, gereğini yapacağız.' Şimdi 'oturalım anlaşalım, birlikte yapalım' dediler. Ha birlikte mi yapacağız, varız, güvene dayalı. Artık oyalama devri bitti. Artık topu tacı atma devri bitti. Çıkardım, çıkaracağım yok. Başında duracağız, silahları alınacak, oradan defolup gidecekler. Ha, Münbiç bitti, her şey bitti değil. Bir terör koridoru oluşturulmaması için Münbiç önemli stratejik bir yer. Ama bizim için önemli olan başka bir şey daha var. Sınırımızın öbür tarafında terörist istemiyoruz. Münbiç'ten sonra Rakka da dahil tüm YPG'nin kontrol ettiği yerlerden, Suriye topraklarından YPG'yi, PKK'yı defedeceğiz. Sadece Münbiç değil. Münbiç sadece bir model, yol haritası. İşte artık bunları başarabilen bir Türkiye var."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
HDP'li Önder: Demokratik zaferimiz yakındırHDP'li Önder: Demokratik zaferimiz yakındır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkede yasak olan tek şey terör (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.