Çavuşoğlu: Seçimin kazananı Türkiye

Mehmet ÇINAR- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin kazananının Türkiye olduğunu belirterek, "Bu seçimin galibi dünyadaki mazlumlardır. 1.8 milyar ümmettir, Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlardır, Kafkasya'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir" dedi.

Antalya'da sandıkların açılıp oy sayım işlemine geçilmesiyle birlikte bazı partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Parti il binası önündeki meydanda toplanan partililer için seçim sonuçlarının yansıtıldığı dev bir ekran kuruldu. Saat 18.00'e doğru ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, parti binasına geldi. AK Parti İl Başkanı tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını il başkanlığı odasında takip etti. İl başkanlığı binasına AK Parti Antalya milletvekilleri ve adaylarının yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de geldi. Dev ekrandan ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti önünde havai fişekli kutlama da yapıldı.

Parti önünde giderek artan kalabalığa seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir aydan bu yana gece gündüz beraber çalıştıklarını belirterek, "Ramazanda sahurlara kadar çalıştık. Bayramdan sonra da saat 07.00'de başlayıp gece yarısına kadar beraber çalıştık. Öncelikle il, ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza ve mahalle başkan ve yönetimlerimize, sandık görevlilerimize, tüm görevlilerimiz ve tüm vatandaşlarımıza gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah resmi sonuçlara az kaldı ama ekranlarda görüyorsunuz artık bu iş tamam. Seçim öncesi tamam diyenlerin suni tamamı değil, bu iş gerçek tamam, bu iş bitmiştir. İşte herkes konuştu ama son sözü milletimiz söylüyor" dedi.

KAYBEDENLER FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C

Cumhur İttifakı içindeki MHP'li ile BBP'lilere özellikle teşekkür ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonra da inşallah devletimiz, milletimizin bekası için Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz. Sevgili kardeşlerim bu seçimin kazananı Türkiye'dir. 81 milyondur. Sevgili kardeşlerim bu seçimin galibi, kazananı dünyadaki mazlumlardır. 1.8 milyar ümmettir, Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlardır, Kafkasya'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir. Bu seçimlerde teröristlerin de, onların arkasındaki maşaların kaybettiğini tüm dünya gördü. Şimdiden dünyanın her yerinden tebrikler gelmeye başladı. Başkanlar, dışişleri bakanları Cumhurbaşkanımızı aramak için sıraya girdi. Tüm dünya gördü ki Türk Milleti ne derse o olur. Kaybedenler ise teröristlerdir, FETÖ'dür, PKK'dır, DAEŞ'tir, DHKP-C'dir ve onlara destek verenlerdir" dedi.

'KAZANAN TÜRKİYE, ANTALYA OLDU'

Şimdi sıranın Münbiç'e geldiğini, Münbiç'i de, Kandil'i de temizleyeceklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Herkes Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştı, seçimden önce yurtiçinden, yurtdışından ama milletimiz oyunu, tuzağı gördü. Ve seçim zamanı büyük bir ekonomik saldırıya girdi. Ama milletimiz bu oyunu da gördü. Şimdi hep birlikte bu oyunu da bozduk. Sevgili kardeşlerim, Antalya olarak da milletvekilliği oyunda açık ara birinci partiyiz. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan güçlü bir destek gönderdik, açık ara birinciyiz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum, kazanan Antalya oldu. Oy veren, vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Antalya ve tüm Türkiye'de kazanan turizm oldu, kazanan çiftçilerimiz, esnafımız, sanayicimiz velhasıl kazanan Antalya oldu" diye konuştu.

'MUHARREM BEY DE BİR VATANDAŞIMIZ, ONU DA KUCAKLAYACAĞIZ'

Hiç ayrım yapmadan tüm Antalya'yı kucaklamaya devam edeceklerini açıklayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Çünkü Antalyalılar bize bu sebeple oy verdi, hizmet edene, hizmet edecek olana oy verdi. İnşallah yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'yi kucaklayacağız, bize yakışan budur. Muharrem Bey de bir vatandaşımız olduğuna göre onu da kucaklayacağız, sahip çıkacağız. 81 milyon dedik ayrım yok. Sadece terörist ve hainlerle hesabımız var, milletimizle değil. FETÖ'ye hesap sormaya devam, PKK'yı inlerinde gömmeye, dağları onların tepelerine indirmeye devam edeceğiz. Irak, Suriye fark etmez nerede olursa olsun onların tepelerine inmeye devam. Artık şahlanma vaktidir Türkiye, artık şahlanma vaktidir Antalya. Sorumluluğumuz çok büyük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

CHP ANTALYA'DA İSE SESSİZLİK HAKİM

Öte yandan, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte CHP Antalya il binası önünde sessizliğin hakim olduğu dikkati çekti. CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, seçim sonuçlarını il binası önüne yerleştirilen dev ekrandan takip etti. Sessizliğin hakim olduğu il binası önünde bazı partililerin telefonla seçim sonuçlarını değerlendirdiği de dikkati çekti.