Çavuşoğlu: “Suriye konusunda, Irak konusunda Ürdün’le görüşlerimiz aynı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün ve Türkiye’nin Suriye konusunda, Irak konusunda görüşlerinin aynı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün ziyareti kapsamında Ürdünlü Mevkidaşı Ayman Al Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki son bir yıl içinde ikili ilişkilerin ivme kazandığını, karşılıklı ziyaretlerin sayısının en üst düzeyde ve bakanlar düzeyinde artmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ürdün ziyareti Kral 2. Abdullah’ın Türkiye’yi iki kez ziyaret etmesi ileride yapılacak görüşmelerin ikili ilişkilere ivme kazandırdığının altını çizdi.

İki bakanlık arasında siyasi istişare mekanizması kurma konusunda mutabık kalındığını belirten Çavuşoğlu, “Üst düzey kıdemli memurlarımız tarafından tüm bu ziyaretlerin imzalayacağımız anlaşmalarımızın, İmzaladığımız anlaşmaların uygulamasının takip edilmesi gerekiyor” dedi.

“Ürdün bizim için kardeş ülkedir”

Ürdün’ün ve Ürdün halkının Türkiye için kardeş ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Dün akşam Büyükelçilik rezidansında çok sayıda vatandaşlarımızla görüştük, tanıştık. Karma evlilikler var. Burada yaşamaktan vatandaşlarımız çok mutlu. Kültürümüz aynı tarihimiz ortak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bura da mutlu olması bir sürpriz değil. Çok sayıda öğrencimizin özellikle Arapça öğrenmek için ve üniversitede okumak için Ürdün’ü tercih ettiğini görmekten ayrıca mutluyuz. Akademisyenlerimiz, hocalarımız, iş adamlarımız, mühendislerimiz, TİKA’mız, Yunus Emre Kültür Merkezi’miz Maarif Vakfımız bir çok özel sektör ve devlet kurumları burada Ürdün’de var. Biz bundan mutluluk duyuyoruz”şeklinde konuştu.

Türk hava yollarının Amman seferinin günde 3 sefere çıkacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu da karşılıklı turist sayısını da arttıracaktır. Biz vatandaşlarımızın Kudüs’e kutsal mekanımıza Ürdün üzerinden gitmesini teşvik ediyoruz destekliyoruz” dedi.

Türkiye ve Ürdün’ün ikili ticaret hacminde Türkiye lehine bir açık olduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Bunun farkındayız. Bunun Ürdün ekonomisine yüklediği yükün de farkındayız. Bunu dengelememiz lazım. Bunu dengelemek için atılması gereken adımlar var. Dün akşam bunları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Geçen Yıl Türkiye-Ürdün diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümünün kutlandığının altını çizen Çavuşoğlu, “Önümüzdeki yıllarda artık her iki ülkede kültür yılı olarak kutlayacağız” dedi.

Çavuşoğlu, Ürdün’ün istikrarının ekonomik büyümesi Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak “Hem kardeşlik hukukumuz bakımından hem de ikili ilişkilerimiz bakımından önemlidir” dedi.

“Suriye konusunda, Irak konusunda görüşlerimiz aynı”

Ürdün’de bölgesel konularda görüş ayrılığı yaşanmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Hatta tamamen görüş birliğimiz var. Kudüs konusunda da ABD’nin aldığı bu yanlış karar konusunda da görüşlerimizin ve çabalarımızın ne kadar ortak olduğunu herkes gördü. Önce İstanbul’da İslam zirvesini gerçekleştirdik. Kral 2. Abdullah’ın bu zirveye katılması çok anlamlıydı. Çünkü bu kutsal mekanların bekçisi Ürdün’dür, majesteleri Kral 2. Abdullah’tır. Bu çabalarımız daha sonrada devam ettirdik. BM Genel Kurulunda aldırdığımız kararla bu kararın hukuk dışı olduğunu bir kere daha gösterdik. Bundan sonra bu davayı sahiplenmemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye konusunda, Irak konusunda yine görüşlerimiz aynı. Biz buralarda barış huzur istiyoruz. Bu ülkelerin sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Komşu ülkeler olarak bizim başka hiçbir gizli ajandamız yok. Bu ülkelerin yeniden inşası için çözüm olduktan sonra yine birlikte çalışacağımızı söylemek istiyorum” diye konuştu.