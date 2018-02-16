Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesi öncesi Ankara Palas çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, saat 11.00’de ortak bir açıklama yapacak. Açıklamanın yapılacağı Ankara Palas’ın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılarak, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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