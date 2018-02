Çavuşoğlu: ”Türkiye Avrupa’nın sigortasıdır“

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Türkiye ile uğraşmayı bırakın, Türkiye sizin için bir sigortadır. Terör bakımından da, ekonomik bakımından da güvence ve güvenlik bakımından da her bakımdan Türkiye, Avrupa için bir güvencedir, sigortadır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da 5 devlet üniversitesinin olduğunu belirterek, hedeflerinin 10 üniversite olduğunu kaydetti.

Batı Antalya’da da fakülteleri birleştirip Tekeli Üniversitesini açmayı planladıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “ Kültürün olmadığı hiçbir ülke dünyada var olamamıştır. Yeni şehirler kuruluyor ama o şehrin kültürü yoksa kimliksiz kalır. Ekonomiyi büyüteceğiz, çalışkanlığımız var, yapabiliriz. Ekonomi kadar eğitim ve kültür önemlidir. Bu tür kültür merkezi çok amaçlı olursa halkla bütünleşirse bir anlamı olur. Çok amaçlı bir kültür merkezi olacak. Tiyatro sanat gösteri, sergiler olacak. Toplantı ve konferanslar olacak. Her türlü sanat etkinliklerine açık olacak. Türkiye’de örnek bir başarılı belediyecilik sergiliyorlar. Başarı sertifikası alan ender kurumlardan biridir Kumluca Belediyesi.” dedi.

"Yatırımlar"

Büyükşehir ile ilçe belediyelerdeki uyumun ilçelerdeki sorunu çok kolay çözdüğünü dile getiren Bakan Çavuşoğlu,“ Önemli olan afet olduğu zaman yaraları sarabilmek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, iki bakan gönderdi, devlet geldi yaraları sardı. Bunlardan ders alarak önlemler almalıyız. Gelirken Kemer’de şantiye çalışması yavaş ilerliyor, hemen Kemer’den yol buraya gelmeli. Kumluca’dan da Finike’ye, ardından Demre arası yolu viyadüklerle çok iyi yapacağız, otoban çalışmamız var. Batı Antalya Havalimanı proje çalışmalarımızı da tamamladık. Bir şehrin kolay ulaşılabilir olması lazım, öyle bilinir, öyle tanınır. Kumluca Hastanesine 50 yatak ilave yapılmasını istedik ama kapasitesini arttırabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

" Tehditleri yok ederiz"

Tek amaçlarının millete hizmet etmek olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye’yi büyütmemiz lazım. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlar karşısında güçlü olmasaydık başımıza ne geleceğini düşündünüz mü? Hangi kozu bize nasıl kullanmaya çalıştıklarını görünüyorsunuz. O nedenle vatandaşımızın emirleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bugün güçlü olmasak askerimiz, ordumuz güçlü olmasa özel hareket kardeşlerimiz güçlü inançlı olmasa, vatan, millet aşkı olmasa gözünü kırpmadan Afrin’e gider mi? Kim olursa olsun, ister YPG,PKK, DAEŞ ister El Kaide kim olursa olsun, hiç birisini dinlemedik dinlemeyiz, bize tehdit oluşturan kim varsa onu yok etmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı böyle üslup kullanır mı, ben dışişleri bakanıyım, diplomasiye, uzlaşıya inanıyorum. Benimle masaya gelip konuşmak isteyenle bunu konuşurum ama vatana millete ihanet edenlere yapacak tek şey var gömeceksin, inlerine, çukurlarına, dağlarda gömeceksin. Bunun başka çaresi var mı?“ ifadelerine yer verdi.

“Roket atacaksın yok öyle”

“Terör örgütünü seçiyorsan, sen bana roket atacaksın, camideki iki kardeşimi, 17 yaşındaki kızımı şehit edeceksin, ben ondan sonra sana fırsat vereceğim, yok öyle bir şey” diyen Çavuşoğlu, “Afrin’e o girecekmiş, bu gidecekmiş fark etmez. Teröristlerle kim mücadele ederse bizim için sıkıntı yok. Ama teröristlere de kim koruma sağlarsa, kim destek verirse bizim için eşittir, PKK, YPG. O ülke, o kişi fark etmez. Bunun başka şansı yok. Geçmişte Türkiye’de çözüm sürecini denedik. Suistimal ettiler. Çukurlara gömüldüler. Anca etek giyerek kaçmaya çalıştılar, kaçamadılar. Mertçe benim askerimin milletimin karşısına çıkabilirler mi çıkamazlar. Ordumuzla, yargımızla kurumlarımızla hainleri temizledik temizliyoruz.” diye konuştu.

“Münbiç’te başlayacağız”

Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “ABD geldi, önerilerde bulunduk. Şeffafça çalışalım, dedik. Bu fırsatı ABD’nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü biz uzlaşıya varız ama bize verilen sözler tutulursa, bizimle dürüst olurlarsa. Teröriste değil, müttefike destek verirse, teröristlerle işbirliği değil, Türkiye ile işbirliği içinde samimi olursan. Yok FETÖ ile belge eksikmiş, yok nesine itiraz ediyorsun, somut adımlar somut, oyalama dönemi bitti. Artık biz tüm dünyayla böyle çalışıyoruz. Başkası gelip de şöyle yapalım bunu yapalım demesi bizi ilgilendirmez, biz neyi kabul edersek o doğrultuda yaparız. İnşallah Münbiç’te başlayacağız. Suriye’nin geri alan bölgelerini de teröristlerden temizleyeceğiz. Yanı başımızda terör örgütleriyle yaşayamayız. Bugün olmasa yarın başka tehdit olur. Bugün uyusa yarın yaz gelir sıcaklarda yılan sokar. Yılan yerin atında uyuyor diye rahat olamayız.”

“Avrupa Birliği Türkiye’den ne istiyorsun?” diye soran Çavuşğlu,”Kararlı ol ve ne istediğini söyle. Ne bize gelsin, ne başka yerlere gitsin, köşede beklesin bizim kontrolümüzde olsun. Yok ya sen hangi Türkiye’den bahsediyorsun, o Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye var, yeni Türkiye ile nasıl ilişki kuracaksın çalış öğren, ama itinayla, sabırla öğretiyoruz.” dedi.

“Türkiye Avrupa’nın sigortasıdır”

Hollanda’nın almış olduğu kararla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Ne bağlayıcılığı var, aldığın kararla neyi değiştiriyorsun, ciddiye bile almıyoruz, bizim içinde yok hükmündedir. Hukuk bakımından da yok hükmündedir. Nedir yapmaya çalıştığı Türkiye’yi biraz rahatsız etmek. Esasen bu ülkelerin içinde bulunduğu tablo, ırkçılık, yabancı, İslam düşmanlığı yani bu moda değişir. Bu sefer Katolik, Protestan savaşları başlar. O ırk, bu ırk, kendi aralarında 2. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi çatışmaya başlarlar. Geçmişten ders alın. O günlere mi dönmek istiyorsunuz. Türkiye ile uğraşmayı bırakın, Türkiye sizin için bir sigortadır. Terör bakımından da, ekonomik bakımından da güvence ve güvenlik bakımından da her bakımdan Türkiye, Avrupa için bir güvencedir, sigortadır. Türkiye olmadan Avrupa kıtasına, AB’ye, AB kurumlarında gerçek anlamda bir aktör de olamaz, gerçek anlamda güvenlikte, istikrarda olmaz.” dedi.

Konuşmaların ardından kültür merkezi ve sağlık bilimleri fakültesinin açılış kurdelesi kesildi.