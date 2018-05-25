Çavuşoğlu: Türkiye, döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak ülke değil (2)

'SON 10 YILDA EKONOMİK BÜYÜMEDE TÜRKİYE BAŞTA'

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen ekonomik büyümesinin devam etmesinin bir nedeninin de güçlü, dinamik küçük ve orta işletmeler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bugüne kadar esnaf ve sanatkara büyük destek verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesini manifesto olarak değerlendiren Çavuşoğlu, "16 yılda büyük zorluklarla mücadele ettik. Mücadeleleri yaparken çok büyük hizmetler yaptık. Dünyada 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de. Son 10 yılda ekonomik büyümede Türkiye başta, ikinci sırada İrlanda var. Antalya da bu büyümeden nasibini aldı" dedi.

'TEMELİ ATTIK, ŞİMDİ ŞAHLANIŞ ZAMANI'

Bugüne kadar yapılanlar bir inşaatın temeline benzeten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama sağlam bir temel oldu, şoklara dayanıklı. Sağlam temel üzerine güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Temeli attık, şimdi şahlanış zamanı. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet güçlü olacak. Sadece hükümetin güçlü olması yetmez, güçlü bir parlamento. İstediğiniz yasal düzenlemeleri meclisten geçirebilen bir parlamento olacak. Denetim görevini iyi şekilde yapan bir parlamento olacak. Yargı son yıllarda darbe aldı. Özellikle FETÖ yargıyı darmadağın etti. Yargı içindeki sorunları aşıp geçmişte dışarıya hizmet edenler de oldu, aynı şekilde demokrasiye karşı olanlar kendisini yürütmenin yerine koyup karar verdi. Tertemiz bir yargıya doğru gidiyoruz. Temellerini bu anayasa değişikliği ile yaptık. Adaletin hızlı şekilde tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım. Bizim milletimiz demokrasiye düşkündür, dayatmaları sevmez. Demokraside bir üst lige çıkmamız lazım."

50 MİLYON TURİST HEDEFİ

2002 yılında Antalya'ya 3 milyon turist geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2014 yılında 14 milyon turiste ulaşıldığını söyledi. Türkiye genelinde bu yıl 40 milyon turist hedefi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, hedefin 50 milyon turist olduğunu açıkladı. İhracaat gelirlerinde artış olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Büyük bir atılım içindeyiz. Yeni projeler var, Cumhurbaşkanı bunları açıkladı. Antalya da bunlardan nasibini alıyor.

ADLIHAN DERE'DEN 24 HAZİRAN DESTEĞİ

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de ziyaretlerinden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu'na destek vereceklerini belirten Dere, "Ülkemizi parçalamaya çalışanlar, şimdi döviz kuru ile ilgilenip ülkemizi bozmaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın arkasındayız" dedi.

Konuşmaların ardından Dere, ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu'na çiçek verdi.

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