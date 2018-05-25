Çavuşoğlu: Türkiye, döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak ülke değil (2)

'SON 10 YILDA EKONOMİK BÜYÜMEDE TÜRKİYE BAŞTA'

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen ekonomik büyümesinin devam etmesinin bir nedeninin de güçlü, dinamik küçük ve orta işletmeler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bugüne kadar esnaf ve sanatkara büyük destek verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesini manifesto olarak değerlendiren Çavuşoğlu, "16 yılda büyük zorluklarla mücadele ettik. Mücadeleleri yaparken çok büyük hizmetler yaptık. Dünyada 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de. Son 10 yılda ekonomik büyümede Türkiye başta, ikinci sırada İrlanda var. Antalya da bu büyümeden nasibini aldı" dedi.

'TEMELİ ATTIK, ŞİMDİ ŞAHLANIŞ ZAMANI'

Bugüne kadar yapılanlar bir inşaatın temeline benzeten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ama sağlam bir temel oldu, şoklara dayanıklı. Sağlam temel üzerine güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Temeli attık, şimdi şahlanış zamanı. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet güçlü olacak. Sadece hükümetin güçlü olması yetmez, güçlü bir parlamento. İstediğiniz yasal düzenlemeleri meclisten geçirebilen bir parlamento olacak. Denetim görevini iyi şekilde yapan bir parlamento olacak. Yargı son yıllarda darbe aldı. Özellikle FETÖ yargıyı darmadağın etti. Yargı içindeki sorunları aşıp geçmişte dışarıya hizmet edenler de oldu, aynı şekilde demokrasiye karşı olanlar kendisini yürütmenin yerine koyup karar verdi. Tertemiz bir yargıya doğru gidiyoruz. Temellerini bu anayasa değişikliği ile yaptık. Adaletin hızlı şekilde tecelli edeceğinden şüphemizin olmaması lazım. Bizim milletimiz demokrasiye düşkündür, dayatmaları sevmez. Demokraside bir üst lige çıkmamız lazım."