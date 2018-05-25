Çavuşoğlu: Türkiye, döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak ülke değil

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin döviz kuru oyunlarıyla yıkılacak bir ülke olmadığını belirterek, "Ekonomik saldırı ile Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar; ama bizim ekonomik yapımız çok güçlü" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'na Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Döviz kuru ile açıklama yapan Çavuşoğlu, "Döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi yıkmak, diz çöktürmek isteyenler, diğer yöntemlerle darbe girişimi dahil başarısız oldular. Ekonomik saldırı ile Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar; ama bizim ekonomik yapımız çok güçlü. Mali yapımız, bankacılık sistemimiz çok güçlü; disiplinimiz var. En önemlisi de milli gelire oranla borcumuz çok düştü. IMF'ye borcumuz sıfır. Bizi o IMF'li günlere döndürmeye çalışıyorlar; ama biz dönmeyiz. Buna fırsat vermeyiz. Bunlar oyundur, bu oyunları bozuyoruz. 24 Haziran'a kadar bu oyunlara devam edecekler. 24 Haziran'da milletimiz bunlara darbeyi vuracak. Ülkeler batarken, biz büyümeye devam eden bir ülkeyiz. Çalışan, üreten bir ülkeyiz. 2023 hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

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