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Çavuşoğlu ve Ruhani görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.İran Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmenin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ruhani, iki hükumetin çabalarının İran ve Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler ve işbirliğinin güçlenmesi yönünde olduğunu söyleyerek, “İran ve Türkiye dost, kardeş ve komşu iki ülkedir” dedi. Kudüs ile ilgili İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) toplantısının etkili olduğunu belirten Ruhani, “Düşmanın komplolarına karşı çabalar devam etmeli” diye konuştu.
ABD ve İsrail rejiminin bölge sorunlarının hiçbir zaman sona ermesini istemediğinin altını çizen Ruhani, “Ankara ve Tahran başta Suriye olmak üzere bölgedeki sorunlar ve problemlerin çözülmesi yönünde çabalarına devam etmeli” şeklinde konuştu.
İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “İki ülke arasındaki görüşmeler ve işbirliğinin, Tahran ve Ankara ilişkisinin güçlenmesi için artması gerekiyor” ifadelerine yer verildi. Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin bölgedeki yeni komplolarının hedefinde İran ve Türkiye’nin güçlenmekte olan ilişkilerinin yer aldığını belirtti.
Türkiye ve İran arasındaki bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı İran’ın da destekleri ile iyi sonuçlar verdi ve bölgeye karşı komploların hedefe ulaşmasına izin vermedi” dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri operasyonun hedefinde bir tek teröristlerin yer aldığını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani de İran, Türkiye ve Rusya’nın işbirliğinin Suriye’nin birliği için önemli olduğunu vurguladı.

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