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Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

SERİK ESNAFINA ZİYARET  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde turizmcileri ve esnafı ziyaret etti.

Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)

SERİK ESNAFINA ZİYARET
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde turizmcileri ve esnafı ziyaret etti. Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Çavuşoğlu, "Yeni sezon, çok iyi geçecek. Tek hedefimiz, siz esnafın yüzünün gülmesi" dedi. Çavuşoğlu, çarşıda gezen turistlerle de sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Serik Belediyesi'ndeki geniş katılımlı toplantıda konuştu. CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Dünyada 10 mega projenin 6'sını Türkiye gerçekleştirdi. İstanbul'da boğazın altına 3 katlı tünel yapıyoruz. Fatih'in evlatlarına bu yakışmaz mı? Bize bunlar 'cumhuriyet düşmanı' diyor. Esas cumhuriyet düşmanı bunlar. Ne yaptınız bugüne kadar cumhuriyet için? Ancak Mustafa Kemal'den geçindiniz, Atatürk'ten geçindiniz ve cumhuriyetten bu yana taş üstünde taş koymadınız. Şimdi ise 'Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı projeleri durduracağız' diyorsunuz. Kim yıkmak istedi Türkiye'yi? PKK. Kim yakıp, yıkmak istedi? FETÖ. Kim durdurdu? Biz durdurduk, milletimiz durdurdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali bile yetmez. Bunlar bu projeleri rüyalarında dahi göremezler. Meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir proje sunanı gördünüz mü? CHP beyannamesinde hep 'yıkacağım' diyor. Beyannamede FETÖ ile ilgili bir şey gördünüz mü? O partinin içinde şu anda bile ön seçimle gelen DHKP-C'li, PKK sempatizanı vekiller var. Bunu söylüyorum. Daha önce de şimdi de söylüyorum. Bana dava açsınlar. Atatürk'ün koyduğu ilkelerin hangisi var bunlarda? İşleri, güçleri Türkiye'yi kötülemek. 'Türkiye yıkılsın, belki bize bir fırsat doğar'. 'Halkçıyız' diyorlar. Bunlar, halkın neresindeler? Bir de partilerine 6 ok koymuşlar. Bir de ittifakına bakın. Bunlar yıkım, bizimki ise cumhur ittifakı. MHP ile el ele, omuz omuza verdik; onun için çalışıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)

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