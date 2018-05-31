Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Başkanlığı'nca Antalya'daki Serik Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. İl ve ilçe teşkilatı üyeleri, partililer ve Antalyalıların katıldığı sahur programında Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile bazı AK Parti'li milletvekili adayları da eşlik etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir toplantıya, sonrasında ise 15 Haziran'da Çin'de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik toplantıya katılacağını aktardı. Bunların dışında seçim çalışmalarını gece- gündüz sürdüreceklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Esasen bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan ABD'yi de döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin, böyle bir terör örgütüyle iş birliği yapması kendisiyle çelişmesi demektir. Hele hele bizim gibi bir müttefiki ve önemli bir ülkeyi kaybetme riskinin olması da ABD ve tüm müttefikler için de zafiyettir. Çünkü Türkiye sözünde duran, kimseye yanlışı olmayan, sorunların çözümü için çaba sarf eden, NATO içinde en güçlü ikinci ordusu olan ve tüm kurumlarda aktif rol oynayan, bölgenin istikrarı, barış için rol oynayan güvenli bir ortak. Böyle bir ortağı kimsenin kaybetmemesi gerekir. Kaybedenlerin de kendisine zararı vardır, bize değil. Biz seçeneksiz, alternatifsiz değiliz. Kimseye de muhtaç değiliz. Kimsenin dayatmalarına da boyun eğmeyiz. Artık bu millet uyandı. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek."

'ÇOK YATIRIMLAR YAPTIK'

Türkiye'nin büyük hizmetler yapabildiğini ve büyüdüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ülke büyüdükçe zorluklar ve engellerin de çıktığını vurguladı. Bunları dik ve güçlü durarak aştıklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Darbelerle 17- 25 Aralık darbesiyle Gezi olaylarıyla parti kapatma davalarıyla muhtıralarla içeriden ve dışarıdan tüm zorluklarla mücadele ederken, bu ülkeyi kalkındırmak için de çok çalıştık, çok yatırımlar yaptık. O yüzden 74 yılda yapılanların 3, 5, 10 katını gerçekleştirdik" dedi.

'TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAK'

Rakiplerin seçim sürecindeki söylemleri ile vaatlerini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Hep demagoji, hep palavra, yalan. Tam tersi 'O köprüye gerek yok, o tünele gerek yok, yerli otomobile ne gerek var, onu yıktıracağım, bunu durduracağım, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım'. Tıpkı bugün bize ekonomik yoldan saldıranlar gibi. Onların en büyük derdi, Türkiye'nin bu projeleri hayata geçirmesi, onlara boyun eğmemesidir. Bunu hazmedemiyorlar. Biz, bizi kabullenemeyenlere 'Artık Türkiye'yi kabulleneceksiniz, Türkiye'ye nasıl muamele edeceğinizi öğreneceksiniz' derken bir de içeride onların uzantısı olan bunlarla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacak, 2053 ve 2071 hedeflerinin de temellerini atacak. Demokrasi güçlenecek. FETÖ'nün bozduğu adalet yeniden tesis edilecek, güçlü bir Meclis olacak. Güçlü hükümet olacak, seçimin ertesinde hükümetin kurulacağını bileceğiz. Milli gelir artacak" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNU GÖRÜYOR'

AK Parti hükümetinin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini isteyenlerin kur dalgalanması ile diğer oyunların arkasında olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Bunun içinde PKK'lılar da var, FETÖ de var. Tüm hainler olduğu gibi finans kuruluşlarından tutun, bazı ülkeler de var; ama milletimiz bu kirli oyunu görüyor. Bugüne kadar nasıl bozduysa bundan sonra da bozacak" dedi.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' SLOGAN OLDU

Suriye'deki meselelerin çözüme kavuşması için en çok ve en samimi çabayı Türkiye'nin sarf ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesi artık tüm dünyada slogan oldu. Birleşmiş Milletleri de reforme edinceye kadar mücadele edeceğiz. Zaten reform komisyonunun da içindeyiz, katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

'DAYATMALARA KARŞIYIZ'

ABD, Avrupa Birliği (AB), Almanya ya da diğer ülkelerle problemlerinin olmadığını; ancak kimsenin, kendilerinin kiminle ve nasıl ilişki kuracağını belirleyemeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, herkesle müzakere etmeye, diplomatik kanalları açık tutmaya hazır olduklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, "İş birliği ise iş birliği; ama karşılıklı güvene, saygıya dayalı kazan- kazan anlayışıyla iş birliğine varız. Sorunların çözümüyse ona da varız; ama dayatmalara karşıyız. Bu yeni Türkiye'ye alışmaları biraz zor oluyor" dedi.