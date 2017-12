Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Dünyanın onuru ve oyu satılık değil (2)

ALANYA'DA GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti İlçe Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada önemli roller aldığını belirterek, "Bugünlerde içeride olduğu gibi dışarıda, Batı'da olduğu gibi İslam dünyasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kıskançlığı başlamış. Haddini aşanlar, hadsiz sen kimsin? Sen bu ümmet için ne yaptın? Senin derdin Filistin'i bölmek. Abbas'ı götürüp bir tane ahmağı, haini, ajanı getirmek. Senin derdin tüm inanlarını terörist ilan ederek Müslümanları, ümmeti bölmektir. Senin derdin, oturmuşsun paranın üstünde, o parayla ümmeti ve Müslüman dünyasını bölmek. Kime hizmet ediyorsun, o parayı nerelere harcıyorsun, nerelere veriyorsun? İşte hangi yolla, nasıl para harcadıklarını görüyorsunuz" dedi.

'KORKUYU YENDİK'

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Madem ümmet için bu kadar düşkünsün de 2 gün önce New York'ta neredeydiniz? Filistin Dışişleri Bakanı yanında kim vardı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan başka, Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'ndan başka kim vardı yanında? Kimse cesaret edemedi. Kimse oraya gidip ABD'nin tehdidi karşısında orada dik duramadı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimizi gittik, orada korkuyu yendik. Biz kimseden korkmayız. Biz orada korkanların korkusunu yendik. Tir tir titriyordu bazı Müslüman ülkeler. Oylamaya katılamayanlar oldu. Bazıları oy verdiler ama korkularından New York'ta duramadılar. Beyefendiler, hanımefendiler tatile gitmiş. Tarihi bir oylama sadece Kudüs, Filistin için değil BM tarihindeki en kritik oylamalardan biriydi. Bizim Müslüman kardeşlerimiz ülkelerin bazı büyükelçiler New York'u terk etmişler. Neden ağababalarından korkuyorlar. Yazıklar olsun size. Biz yeri geldi Liderimiz 'One minute', yeri geldi 'Sen ancak öldürmeyi bilirsin', yeri geldi dünyaya medya okudu. Kudüs'ü yalnız bırakmadık, yalnız da bırakmayacağız. O gün New York'a gittiğimizde herkes tek tek aranıyordu, herkese baskı yapılıyordu, oyunuzu değiştirin diye. Oyunu değiştirenler de oldu. 'O akşam hâlâ direniyoruz deyip de ertesi sabah artık gücümüz kalmadı en azından çekimser oy vereceğiz bizi anlayın.' Neden herkes bizi arıyor biliyor musunuz, çünkü bu davanın savunucusu olarak bizi görüyorlar. BM Genel Kurulu'na bu tasarıyı Türkiye ile birlikte Yemen götürdü. Biz o ülkelerin umudu olduk, iyi geldiniz, iyi ki buradasınız, o salonda herkes Türkiye ne diyecek diye bekliyordu. Kürsüye çıktık, Kudüs'ü, adaleti savunduk. Yanlışın karşısında durduk. Sen güçlü olabilirsin ama güçlü olman senin haklı olduğun anlamına gelmez. Sen bizi tehdit ediyorsun ama biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız dedik. Tüm ülkeler için söyledik."