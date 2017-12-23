Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Dünyanın onuru ve oyu satılık değil

Son Güncelleme 10 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 16:03 |10 saat önce

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yi Filistin konusundaki tavrı nedeniyle eleştirerek, "Baskı ile herkesi korkutamaz, yıldıramazsın. İşte tokadı yedin. Neymiş efendim; para vermeyecekmiş, parasını kesecekmiş. Ne dedi dünya; Al paranı yüzüne çal. Demek ki sadece bizim değil dünyanın onuru ve oyu o kadar satılık değil" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin için toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ardından geldiği Antalya'da, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla karşılandı. Antalya Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, dünyadaki Müslümanlar'ının tek umudunun Türkiye olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'i de Fahrettin Paşa'ya yönelik yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi. BAE BAKANI'NA: 'HADDİNİ BİL' İsim vermeden eleştirdiği Bakan Abdullah bin Zayed'in haddini bilmediğini belirten Çavuşoğlu, "Ecdadımıza dil uzatıyor. Fahrettin Paşa ve arkadaşları Medine'yi savunurken sen neredeydin? Sen geçmişini de bilmiyorsun, senin öyle asil bir baban vardı ki Türkiye'nin kıymetini biliyordu. Sen kime hizmet ediyorsun? Haddini bilmez. Sen Türk milletine dil uzatmadan önce abdest alıp namaz kılman lazım. Siz ancak sözde Müslümanlara sahip çıkarsınız. Ama zor geldiği zaman efendilerinizden korkup ses çıkaramıyorsunuz" diye konuştu.

"AL PARANI YÜZÜNE ÇAL" Mazlumların 100 yıl önce de Türkiye'den umut beklediğini ancak, ülkenin o dönem güçsüz olduğunu kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi güçlenen Türkiye'nin artık 100 yıllık borcu ödediklerini anlattı. Kudüs'teki olaylara sadece Türkiye'nin müdahale ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs konusundaki tavrını eleştirdi. ABD'nin tek başına bir karar alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: şöyle dedi: "Sen büyük olabilirsin. Senden de büyük Allah var. Dünya; 5'ten de, 1'den de büyüktür. Üstelik zulmederek büyük olamazsın. Baskı ile herkesi korkutamaz, yıldıramazsın. İşte tokadı yedin. Neymiş efendim; para vermeyecekmiş, parasını kesecekmiş. Ne dedi dünya; al paranı yüzüne çal. ABD'nin yardım ettiği ilk 10 ülke arasında sadece İsrail oy verdi. Demek ki sadece bizim değil dünyanın onuru ve oyu o kadar satılık değil. Hristiyan dünyasına da hatta hatta siyonizme karşı olup da bu ABD'nin kararına isyan eden tüm Musevilere de teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir ders verildi. Türkiye buna öncülük yaptı."

"ABD VE İSRAİL TEHDİT ETTİ" Bağımsız Filistin devletini dünyaya tanıtmak için durmadan çalışacaklarını kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonra hedefin bu olduğunu, kimsenin Türkiye'yi geri çeviremeyeceğini söyledi. Bu işin peşini bırakmayacaklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, Filistin için toplanan BM Genel Kurul öncesi tüm ülkelerde büyük bir korku olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Tüm ülkeler, ABD ve İsrail tarafından tek tek aranıp tehdit edilmiş. Bazı ülkeler o gece baskı altında olduklarını ama direndiklerini söyledi. O ülkelerin bazıları ertesi gün oylarını baskıya dayanamadıklarını belirterek 'Evet'ten 'Çekimser'e çevirdiklerini söyledi. Biz oraya varınca sadece Müslüman ülkelere değil diğer üye ülkelere de öyle bir cesaret geldi. Biz çıkıp 'Sizden korkmuyoruz. Buradaki ülkelerin onuru ve oyu satılık değil' dedik. Dik duruşu tüm dünyaya gösterdik. Herkesin hissiyatını kürsüden dile getirdik. Bizim sorumluluğumuz sadece ümmet ile sorumlu değil. Dünya insanlığına hizmet etmek konusunda sorumluluklarımız var."