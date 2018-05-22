Çavuşoğlu'ndan liste yorumu

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile katıldığı toplu temel atma ve açılış töreninde, dün açıklanan milletvekilliği listelerini yorumladı. Mevlüt Çavuşoğlu, 17 yıldır gece gündüz aktif siyasetin içinde olduğunu belirterek, AK Parti kurucusu olarak Ankara'da 14 Ağustos 2001'de aktif siyasete merhaba dediğini kaydetti. O gün bugündür yaptığı tek işin siyaset olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Gayret ettim, full time derler ya, part time, full time, duble full time, yani günde en az 16 saat. Hiçbir zaman, alnımı kırıştırmadım. Bazen yoğunluktan bunalmaya başladığım zaman diyorum ki, 'Ya cumhurbaşkanımızın bu yoğunluğunda onun çektiği yükle bizim çektiğimiz nedir ki' diyerek, hemen oradan adeta bir teselli buluyorum. Elbette mevkiler ve makamlar önemli. Ama bizim için mevki ve makamlar milletimize hizmet etmek ve hizmetkar olmak için önemli. Ama bizim için en şerefli makam Antalyalı, Manavgatlı hemşehrilerimizi temsil etmektir ve onların güvenini almaktır. Hamdolsun 16 senedir bizlere hep güvendiniz hep desteklediniz, hep güven verdiniz. Bunu içeride ve dışarıda tüm çalışmalarımızda hep güçlü hissettik" diye konuştu. 'KİMSE MANAVGATLILARI ENAYİ YERİNE KOYMASIN' Antalya listeleriyle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: ?Sevgili Manavgatlılar listeleri gördünüz. Manavgat'a önem verenle vermeyenlerin ayrımını yapacaksınız. Kimse Manavgatlıları enayi yerine koymasın. Listelere bakın. Hangi partinin listesinde seçilecek yerde Manavgatlı var. MHP'de Tarkan Akıllı kardeşiniz var. İnşallah o da seçilir. Biz kimsenin o seçilsin bu seçilmesin hesabı yapmıyoruz. Ama AK Parti'de sizin kardeşiniz evladınız bizim de kardeşimiz hem Orman Genel Müdürlüğü'nde hem de son 3 senedir milletvekilliğinde hepimizin gönlünde taht kuran İbrahim Aydın kardeşimiz. Geçen seçimde 6'ncı sıradaydı, hatta ben size demiştim ki 'İbrahim Aydın'ı yanımıza vermezseniz ben de gitmeyeceğim Manavgat'a diye.' Siz de İbrahim Aydın'ı bizimle beraber gönderdiniz. O kadar çalıştınız ki Finike tarafından Atay Uslu da seçildi. O da çok kıymetli bir arkadaşımız. Ama bir tek İbrahim Aydın değil, durun. Mustafa Köse nereli? Mustafa Köse Manavgatlı değil mi? Peki ben Alanyalı olduğum kadar en az Alanyalı, hatta daha azla Manavgatlıyım diyen kim. Dolayısıyla bir de Mevlüt Çavuşoğlu kardeşiniz var. Yetmez mi? Manavgatımıza önem vermeyenlere siz de gerekli dersi verin ki, Osmanlı tokadını öyle bir indirin ki akılları başlarına gelsin. Bunu siyaseten söylemedim."

