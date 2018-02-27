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Çavuşoğlu’ndan Müslim açıklaması: "Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 18:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD elebaşı Salih Müslim’in serbest bırakılmasına ilişkin, "Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim’in, Prag’da serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD elebaşı Salih Müslim’in serbest bırakılmasına ilişkin, "Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim’in, Prag’da serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Savcı tutuklama istedi, mahkeme serbest bıraktı. Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var gerekli takibatı yapacağız" dedi.

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