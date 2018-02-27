Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PYD elebaşı Salih Müslim’in serbest bırakılmasına ilişkin, "Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslim’in, Prag’da serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Savcı tutuklama istedi, mahkeme serbest bıraktı. Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var gerekli takibatı yapacağız" dedi.