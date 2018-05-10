Çavuşoğlu'ndan yurt dışı seçmenlere uyarı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların demokratik haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için seçmen kütüklerini kontrol etmelerini isteyerek, ismi bulunmayanlar için son tarihin 12 Mayıs olduğunu hatırlattı.
Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmenlerin oy verme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurt dışı seçmenlerin ilk oylarını 7 Haziran'da kullanacağını ifade eden Çavuşoğlu, vatandaşların demokratik haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için seçmen kütüklerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, ismi bulunmayanlar için son tarihin 12 Mayıs olduğunu hatırlatırken, "Vatandaşlarımızın bir an önce 'www.ysk.gov.tr' adresi üzerinden veya yine YSK tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olan ‘Yurt dışı Seçmen Mobil Uygulaması’ üzerinden sorgulamalarını yapmaları önemli." ifadesini kullandı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların 7 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, ayrıca 36 gümrük kapısında 7-24 Haziran tarihleri arasında oylarını kullanabileceğini anımsatan Çavuşoğlu, ikameti yurt dışında olanların seçim süreci içerisinde Türkiye'deyse yurt dışına çıkış yapmaksızın 7-24 Haziran tarihleri arasında ilan edilen 36 gümrük kapısında oylarını kullanabileceklerini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşların kabul edilen Anayasa değişikliği ile diledikleri temsilciliklerde oylarını kullanabildiğini belirterek, 24 Haziran'da da bu uygulamanın devam edeceğini duyurdu.
Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa’da bulunan bir vatandaşımız seçim günü Almanya’da ise oradaki herhangi bir temsilcilikte oyunu kullanabilecek." açıklamasını yaptı.
- YTB bilgilendirecek
Hakan Çavuşoğlu, kendi görev alanında bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yurt dışında yaşayan seçmenleri bilgilendireceğini kaydetti.
Başkanlığın hazırlıklarını tamamladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yurt dışı seçmenlerin sandığa gitmelerini teşvik etmek amacıyla geniş bir iletişim kampanyası yürütüleceğini bildirdi.
Bu kapsamda seçim web sitesi, afiş, ilan, broşür, film ve infografikler hazırlayarak vatandaşları bilgilendirici çalışmaların yürütüleceğini aktaran Çavuşoğlu, vatandaşların bu çalışmalara kurumun sosyal medya hesaplarından ve "secim.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabileceklerini ifade etti.
Yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayan veya kayıtlarında düzeltme yapmak isteyen vatandaşların, en yakın dış temsilciliğe nüfus cüzdanları ile başvurmaları gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Vatandaşlar bu süre zarfında yurt içinde olmaları durumunda, bulundukları yere en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportlarıyla başvurabilecek." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Yurt dışında yaşayan vatandaşlar 2012'de yapılan düzenlemenin ardından ilk defa 2014 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullandı. Bu tarihten sonra yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oylarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için çalışmalar yürütülerek gerekli yasal düzenlemeler çıkarıldı. Bu çalışmaların ardından 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan yurt dışı seçmen sayısı 531 bin iken, bu sayı 7 Haziran 2015 seçimlerinde 1 milyon 56 bine, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 1 milyon 298 bine, 16 Nisan 2017 referandumunda da 1 milyon 424 bine ulaştı. Yurt dışı seçmenlerin siyasal katılımı her geçen yıl daha da yükseldi."
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