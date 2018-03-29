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Çaylı’dan ihraç haberlerine açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice İlçe Belediye Başkanı Zeki Çaylı, hakkında partisinden ihraç edileceği yönde çıkan haberlere karşı açıklama yaparak, “Bana atfedilen ihraç gerekçeleri ile ilgili iddiaları net bir şekilde yüzde yüz çürüttüğüme inanıyorum” dedi.AK Partili Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı açıklamasında, “Genel Merkezimizden savunmamız talep edildi.

Karabük’ün Yenice İlçe Belediye Başkanı Zeki Çaylı, hakkında partisinden ihraç edileceği yönde çıkan haberlere karşı açıklama yaparak, “Bana atfedilen ihraç gerekçeleri ile ilgili iddiaları net bir şekilde yüzde yüz çürüttüğüme inanıyorum” dedi.
AK Partili Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı açıklamasında, “Genel Merkezimizden savunmamız talep edildi. Ben de haklılığımızı iddia ettiğimiz belgelerle birlikte savunmamı yaptım. Bana atfedilen ihraç gerekçeleri ile ilgili iddiaları net bir şekilde yüzde yüz çürüttüğüme inanıyorum. Genel merkez disiplin kurulundaki saygıdeğer üyeler savunmamızı inceleyip, karşı iddialarla mukayese ettiklerinde haklılığımızın ortaya çıkacağına inancımız tamdır. Hangi yönde karar çıkarsa çıksın kaderimizdir” dedi.
Başkan Çaylı, açıklamasında ayrıca, “Allah’ın izni ile Yenice halkının bize vermiş olduğu yetkiyi bundan sonra da onların hizmetinde olarak sürdürmeye devam edeceğiz. 2019 yılında Yenice halkının vereceği her türlü kararı başımızın üzerine koyup saygı ve hürmetle karşılayacağım. Allah’ın verdiği her şey güzeldir. “ ifadelerinde bulundu.

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