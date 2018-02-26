CDU’dan büyük koalisyona yeşil ışık

Alman Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Berlin’deki olağan kongresinde delegeler, Sosyal Demokratlarla varılan koalisyon anlaşmasını kabul etti.

Bin delegenin katıldığı olağan kongrede Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasında kurulacak olan büyük koalisyon hükümetine 976 delege ’evet’ diyerek olumlu oy verirken, 24 delege ise büyük koalisyon hükümetine ’hayır’ oyu kullandı.

Başbakan Angela Merkel oylamadan önce onay almak ve koalisyon müzakerelerinin sonucunu savundu. Merkel, "Çok mücadele ettik, uzlaşmak zorundaydık, fakat aynı zamanda çok ilerleme kaydettik" dedi.

Seçimlerin yapıldığı 24 Eylül’den bu yana hükümetsiz olan Almanya’da son dört yılda olduğu gibi yeniden büyük koalisyon kurulmasının önünde son bir engel bulunuyor. Söz konusu anlaşmaya SPD’nin nihai bir onay vermesi ve koalisyon kurulması için, parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşmaya "Evet" demesi gerekiyor.

Sosyal Demokrat Parti büyük koalisyon hükümetini 2 Mart’ta 463 binden fazla parti üyesi oylarına sunacak ve yapılan oylamanın neticesi 4 Mart Pazar günü açıklanacak, buna göre hükümetin kurulması şekillenecek.