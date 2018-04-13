HABER

Çelenk: “MHP ile ittifak birlik beraberlik için uygulanacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın Ordu’da da birlik beraberlik içinde uygulanacağını söyledi.MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çelenk: “MHP ile ittifak birlik beraberlik için uygulanacak”

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın Ordu’da da birlik beraberlik içinde uygulanacağını söyledi.
MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP heyetini AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ve teşekkür ettiklerini belirten Uğur Çelenk, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleriyle ortaya bir ittifak konuldu. Bundan sonraki süreçte daha çok Ordu ili için birlikte olacağız. Birlik beraberliğimiz daim olsun” dedi.
MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz da, 24 Mart’ta yapılan kongrede yeniden il başkanı seçilen AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk’e yeni dönemde de başarılar diledi. Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortak iradeleriyle AK Parti ile 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte yol arkadaşlığı yapacağız. Bizim bu yol arkadaşlığımız Türk milleti içindir. Ordu’da da MHP‘liler olarak bizler de çalışarak Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vereceğiz. Siyasi partiler Türk milletinin sesi kulağıdır. Biz Ordu’da yapılana teşekkür yapılmayanı söyleyen lir partiyiz ancak bu muhalefet olarak algılanmamalı. Bizim AK Parti ile birlikteliğimiz ülkemiz içindir” diye konuştu.

Çelenk: “MHP ile ittifak birlik beraberlik için uygulanacak”

Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.