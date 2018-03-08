HABER

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, bir üniversitenin programı için geldiği Tekirdağ’da, “Toprağın milliği esastır.

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, bir üniversitenin programı için geldiği Tekirdağ’da, “Toprağın milliği esastır. Onun için burada siyasetçilik, particilik meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu gözle bakmalıyız” dedi.
Namık Kemal Üniversitesinin Türkiye’de Tarımsal Üretim ve Gelecek Projeksiyonu konulu oturuma konuşmacı olarak katılmak için Tekirdağ’a gelen Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımda siyasete yer olmadığını ifade etti. Çelik, “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır gençler, sizde öyle yetişin yani tarım o kadar önemli ki hiç siyaset yapılmaması gereken bir alandır. En milli konudur tarım onun için, tarım milli olmalı milli savunma, milli eğitim diyorsak bu topraklar şehit kanı ile sulandı. Sulanan bu topraklar korumaktan daha fazla milli olan bir şey olabilir mi? Tabi ki en milli şey olması gereken şey tarımın milli olmasıdır. Toprağın milliği esastır. Onun için burada siyasetçilik, particilik meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu gözle bakmalıyız ki eksiklerimizi gediklerimizi giderelim” ifadelerini kullandı.

“2019 seçimleri dolayısıyla yoğun bir çekişmenin, gerilim siyaseti sürecinin içerisindeyiz “
Konuşmasının devamında terör olaylarına ve 2019 seçimleri de değinen Milletvekili Çelik, “Dünyada ve ülkemizde son derece önemli gelişmelerin yaşandığı süreçten geçiyoruz. Bu süreçler nedir diye bakacak olursak birçok şey saymak mümkün. Siyasi ve ekonomi güç merkezinin Batı’dan Doğu’ya kaymaya başladı bir sürecin içerisindeyiz. Tarih iyi incelendiği zaman ekonominin ve siyasetin merkezi değişkenlik arz ediyor. Emperyalistlerin 100 yıldır hesaplarının güncellenmesinin yapılmaya çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Yine masada ittifak olup sahada ikiyüzlülük gösteren büyük devletlerin gerçek yüzlerinin göründüğü bir süreci yaşıyoruz. Suriye’de ve Irak’ta toprak bütünlüğünden yanayız, ülkelerin toprak bütünlüğünden yanayız demelerine rağmen terör koridoru oluşturmak için aleni destek verildiğini gördüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Uluslararası kuruluşların etkinliğini hemen hemen etkinliğini yitirdiği bir sürecin içerisindeyiz. Uluslararası kuruluşlar bir karar alıyor kimse dinlemiyor. NATO bir şey söylüyor kimse uygulamıyor. İçeride 2019 seçimleri dolayısıyla yoğun bir çekişmenin, gerilim siyaseti sürecinin içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.