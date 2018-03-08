Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, bir üniversitenin programı için geldiği Tekirdağ’da, “Toprağın milliği esastır. Onun için burada siyasetçilik, particilik meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu gözle bakmalıyız” dedi.

Namık Kemal Üniversitesinin Türkiye’de Tarımsal Üretim ve Gelecek Projeksiyonu konulu oturuma konuşmacı olarak katılmak için Tekirdağ’a gelen Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımda siyasete yer olmadığını ifade etti. Çelik, “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır gençler, sizde öyle yetişin yani tarım o kadar önemli ki hiç siyaset yapılmaması gereken bir alandır. En milli konudur tarım onun için, tarım milli olmalı milli savunma, milli eğitim diyorsak bu topraklar şehit kanı ile sulandı. Sulanan bu topraklar korumaktan daha fazla milli olan bir şey olabilir mi? Tabi ki en milli şey olması gereken şey tarımın milli olmasıdır. Toprağın milliği esastır. Onun için burada siyasetçilik, particilik meselesi çok gerilerde kalmalı tarıma bu gözle bakmalıyız ki eksiklerimizi gediklerimizi giderelim” ifadelerini kullandı.