Çelik: “Zeytin Dalı Harekatı dünyanın güvenliğini sağlıyor”

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Asla sınırlarımızda bir terör devletine müsaade etmeyeceğiz. Mehmetçiğin oradaki mücadelesi hem ülke güvenliğini korumaktadır hem de iyi anlarlarsa Avrupa’nın ve dünyanın güvenliğini korumaktadır" dedi.

Bakan Çelik, Adana’da AK Parti’nin Yüreğir İlçe Başkanlığı Olağan Kongresine katıldı. Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, milletvekilleri ve partililer katıldı. "Barış isteyene ‘Zeytin Dalı’ uzatıyoruz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Bakan Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’nın ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti. Harekatın adını barıştan aldığını söyleyen Çelik, "Kendi tarihimiz açısından çok önemli işlere imza atılıyor. Kahraman Mehmetçiğimiz sınırlarımızın yanı başında kurulmak istenen terör devletlerine karşı nasıl bir mücadele verdiğini izliyoruz. Bu operasyon bütün kardeşlerimize barış uzatan bir operasyondur. Barış isteyene ‘Zeytin Dalı’ uzatıyoruz. Terör isteyene de Mehmetçiğin kararlı mücadelesiyle karşılık veriyoruz. Çukurova’ya bereketli topraklar diyoruz ama esasında burada kahramanlığın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bereketi vardır" ifadelerini kullandı.

"Geçmişin kavgalarını kaldırdık"

Türkiye’nin AK Parti iktidarı dönemiyle birlikte 150 yıl geliştiğini söyleyen Bakan Çelik, partililere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak. Şimdiye kadar 100 yıllık 150 yıllık engelli aşa aşa geldik. Sizin sayenizde geldik. Türkiye büyük işler yapmaya kalktığı zaman milletimizin kafasını karıştırmak için çeşitli kimliklere bölerlerdi. Şimdi ne oldu. Yepyeni kaynaklar keşfetmedik. Afrika’da veya başka yerlerde kimseyi sömürmedik. Geçmişin kavgalarını kaldırdık. Geçmişin bölünmelerini kaldırdık. Tek bir yürek, tek bir yumruk halinde yürüyoruz. Türkiye’yi tek bir ideal etrafında birleştiriyoruz." "Geçmişteki yaşanan duygular anlaşılmalı"

Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemdeki bir anısını anlatan Çelik, "Dedesi zamanında Suriye’de asker olan birisi bizim bakanlığımıza başvurarak Osmanlı dönemine ait sancağın kendisinde olduğunu, kendisine kaldığını ve bunu Türkiye’ye iade etmek istediğini söyledi. Biz o sancağı aldığımız zaman şunu düşündük. O sancağın o topraklardaki bağımsızlık için Türkmen kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin rahat yaşaması için onların sancağı olduğunu gördük. O zaman bize ‘Suriye ile neden ilgileniyorsunuz’ diyorlardı. Onlar buralarda üst kurarken bizim oralarla ilgilenmemizi eleştirenler o duyguyu anlamadıkları için yapıyorlar" diye konuştu.

"PYD-YPG eşittir PKK"

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ifade eden Çelik, kimseye de Türkiye’den çakıl taşı verilmeyeceğini belirtti. Bazı yayın organlarının ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili yazdıkları, ‘Türkiye Kürtlere saldırıyor’ ifadelerini yalanlayan Çelik, şunları söyledi:

"Sınırımıza DEAŞ yerleşiyor, sınırımıza PYD-YPG yerleşiyor. PYD-YPG eşittir PKK. Bunun lamı cimi yoktur. Bazı yayın organları şimdi, Türkiye Kürtlere saldırıyor ya da Kürtlere Türkiye operasyon yapıyor diyorlar. Kürt kardeşlerimize bundan daha büyük hakaret olamaz. Bunu provokasyon olarak yapıyorlar. Biz DEAŞ ve PKK ile savaşıyoruz. Bunlar Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Orada ki Kürt, Arap ve diğer gruplarla konuşun PKK burada Türkmenlerin ve diğer devletlerin topraklarına el koyuyor diyorlar." "Suriyeliler topraklarına dönecek"

Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası 150 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü anlatan Çelik, "İnşallah Zeytin Dalı Operasyonu’nu da gerçekleştirdiğimiz zaman çok daha fazla Suriyeli kendi topraklarına dönecektir" dedi.

Türkiye’nin sınır komşularının zengin ve istikrarlı olması gerektiğini de söyleyen AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Komşularımızın zengin ve istikrarlı olmasını istiyoruz. Komşularımız zengin ve istikrarlı olursa bu Türkiye’nin refahına, Türkiye’nin zenginliğine ve geleceğine katkı sağlar. Etrafımıza istikrarsızlık istemiyoruz. Ama herkesin bilmesi gereken şey şudur. Asla sınırlarımızda bir terör devletine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.