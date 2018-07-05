Cem Toker: Erdoğan halifelik referandumuna hazırlanıyor

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuk oldu.
Toker, BOP projesinin bitmediğini, bu proje kapsamında İsrail karşıtı İslami hareketleri kontrol altına almak için İsrail'in desteğiyle Türkiye'de halifelik referandumu yapılacağını söyledi.
Toker, halifelik referandumuna hazırlıkların olduğunu söyledi.
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