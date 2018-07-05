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Cem Toker: Erdoğan halifelik referandumuna hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 05:19 | Son Güncelleme

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, halifeliğin kaldırılmasının 100. yılında, halifelik referandumu yapılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halife olarak ilan edileceğini ileri sürdü.

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuk oldu.

Toker, BOP projesinin bitmediğini, bu proje kapsamında İsrail karşıtı İslami hareketleri kontrol altına almak için İsrail'in desteğiyle Türkiye'de halifelik referandumu yapılacağını söyledi.

Toker, halifelik referandumuna hazırlıkların olduğunu söyledi.

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LDP Cem Toker Cumhurbaşkanı Erdoğan halifelik referandumu halifelik

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