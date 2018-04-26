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Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Cem Uzan, erken seçim öncesinde sosyal medya üzerinden siyasi bir mesaj paylaştı. Uzan'ın mesajında 'Geçici bu ayrılık bir rüya farzet, Sonunda zafer bizim olacak sabret.' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım

Fransa’da yaşayan iş adamı Cem Uzan, Twitter hesabından “Vız gelir dağlar denizler yaban eller, Sevmeye engel değil mesafeler, Geçici bu ayrılık bir rüya farzet, Sonunda zafer bizim olacak sabret” mesajını paylaştı.

cem uzan

SİYASETE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Uzan’ın 28 Mart’ta Instagram hesabından “Genç Parti kurmay heyeti Paris toplantısı” mesajıyla da bir fotoğraf paylaşmış olması, ‘Siyasete mi dönüyor’ sorusunu akıllara getirdi. (Haber Merkezi)


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Cem Uzan İYİ parti seçim

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