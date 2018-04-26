Fransa’da yaşayan iş adamı Cem Uzan, Twitter hesabından “Vız gelir dağlar denizler yaban eller, Sevmeye engel değil mesafeler, Geçici bu ayrılık bir rüya farzet, Sonunda zafer bizim olacak sabret” mesajını paylaştı.
SİYASETE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Uzan’ın 28 Mart’ta Instagram hesabından “Genç Parti kurmay heyeti Paris toplantısı” mesajıyla da bir fotoğraf paylaşmış olması, ‘Siyasete mi dönüyor’ sorusunu akıllara getirdi. (Haber Merkezi)
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
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