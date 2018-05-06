Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük kongresi yarın Ankara’da Green Park Otel’de, saat 14.00’te yapılacak.
Cem Uzan'ın yarınki kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacağı ifade edildi.
"SİYASİ SIĞINMA HAKKI" ALMIŞTI
Cem Uzan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmıştı. Uzan'a ceza olarak öfke kontrolü için kitap okuma cezası verilmişti.
Uzan daha sonra, Fransa’dan “siyasi sığınma hakkı” almıştı.
22 Temmuz 2007 seçimlerinde %3.03 oy alan Genç Parti ise, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine ve 2011 genel seçimlerine katılmama kararı almıştı.
Genç Parti yetkilleri, Cem Uzan’a verilen mahkumiyet kararlarının siyasi olduğunu ve FETÖ’cü savcı ve hakimler tarafından kurulan kumpas sonucunda olduğunu iddia ediyorlar.
TMSF tarafından 2004 yılında Uzan grubu bankalarına ve tüm şirketlerine el konularak kayyumlar atanmıştı.
SİYASETE DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ
Cem Uzan, ınstagram hesabından “Genç Parti kurmay heyeti Paris toplantısı” mesajıyla bir fotoğraf paylaştı. (Oda TV)
İşte o mesaj:
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