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Cemil Çiçek'ten "sahte Twitter hesabı" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, adına açılan sahte Twitter hesabından yapılan paylaşımların tümüyle yalan olduğunu bildirdi - Çiçek: "Twitter hesabım yok. Anlaşılıyor ki bu seçim sürecinde, bu tür kumpaslar, provokasyonlar olabilecektir. Bu türlü bir ahlaksızlık, başkalarının da başına gelebilir"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, adına açılan sahte Twitter hesabından yapılan paylaşımların tümüyle yalan olduğunu belirterek, "Twitter hesabım yok. Anlaşılıyor ki bu seçim sürecinde, bu tür kumpaslar, provakasyonlar olabilecektir. Bu türlü bir ahlaksızlık, başkalarının da başına gelebilir." dedi.

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Twitter hesabının olmadığını bildirdi.

Hiç Twitter hesabı açmadığını da ifade eden Çiçek, kendisi adına açılan herhangi bir hesap varsa da tümüyle sahte olduğunu söyledi.

Çiçek, "Bugün de böyle bir hesap açılmış. AK Parti listeleriyle ilgili de benim söylemediğim, tümüyle yalan bir açıklama yapılmış. Benim Twitter hesabım yok." diye konuştu.

Milletvekili aday listeleriyle ilgili basına da sosyal medyaya da açıklamada bulunmadığını ifade eden Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşılıyor ki bu seçim sürecinde, bu tür kumpaslar, provokasyonlar olabilecektir. Başkalarının da başına gelebilir. Bunu, kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Tümüyle yalan ve sahtecilik üzerinde sürdürülen bir ahlaksızlık. Adaylık başvurusunda bulunmadım. Listeler hazırlandıktan sonra 'kırgınlık olabilir veya keşke şunlar olsaydı' diyecekleriniz olabilir ama bunu istismar ederek ve ismimizi de kullanarak, piyasada bir netice almaya çalışıyorlar. Kesinlikle bu açıklama doğru değil. Benim böyle bir açıklamam, değil Twitter üzerinden sosyal medyaya, basına bile bir tek kelime açıklama yapmadım. Tümüyle yalan. Twitter hesabım yok. Bu tür bir ahlaksızlık, başkalarının da başına gelebilir. Bu kepazeliğin önünü kesmek için böyle bir açıklama yapma gereği duydum."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama cemil çicek SAHTE seçim Twitter

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