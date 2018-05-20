MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çerkezlerin 19'uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldıklarını belirtti.

Usta, basın birimi aracılığıyla, Çerkez sürgününün 154. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Çerkez sürgününün tarihin gördüğü en büyük acı ve zulümlerden biri olduğuna işaret eden Usta, "Çerkez kardeşlerimizin yaşadığı acıları yürekten paylaşıyor, hiçbir milletin bir daha bu tür acılar yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Usta, 154 yıl önce Çarlık Rusyası'nın Kuzey Kafkasya'yı işgali, 1,5 milyon Çerkez’in Osmanlı topraklarına sürgünü ve bu süreçte yaşanan soykırımı hatırlatarak, 21 Mayıs 1864'te Çerkezlerin büyük bir bölümünün, Ruslar tarafından çok kısa bir sürede ana yurtlarından sürüldüğünü, üçte birinin yollarda, açlık ve hastalıktan hayatını kaybettiğini anımsattı.

Çerkezler'in Anadolu'nun yanı sıra o dönem Osmanlı toprakları olan Ürdün, Suriye, Mısır, Filistin, Lübnan gibi bölgelere ve Balkanlar'a dağıldıklarını hatırlatan Usta, sürgün ve soykırıma maruz kalan Çerkezlerin yaşadıklarının asla unutulmayacak bir acı olduğunun altını çizdi. Usta, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Çerkezlerin ayakta kalmayı başardıkları, varlık ve kimliklerini koruduklarını belirtti.