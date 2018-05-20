HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çerkez sürgününün 154. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Çerkezler, 19'uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldılar"

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çerkezlerin 19'uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldıklarını belirtti.

Usta, basın birimi aracılığıyla, Çerkez sürgününün 154. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Çerkez sürgününün tarihin gördüğü en büyük acı ve zulümlerden biri olduğuna işaret eden Usta, "Çerkez kardeşlerimizin yaşadığı acıları yürekten paylaşıyor, hiçbir milletin bir daha bu tür acılar yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Usta, 154 yıl önce Çarlık Rusyası'nın Kuzey Kafkasya'yı işgali, 1,5 milyon Çerkez’in Osmanlı topraklarına sürgünü ve bu süreçte yaşanan soykırımı hatırlatarak, 21 Mayıs 1864'te Çerkezlerin büyük bir bölümünün, Ruslar tarafından çok kısa bir sürede ana yurtlarından sürüldüğünü, üçte birinin yollarda, açlık ve hastalıktan hayatını kaybettiğini anımsattı.

Çerkezler'in Anadolu'nun yanı sıra o dönem Osmanlı toprakları olan Ürdün, Suriye, Mısır, Filistin, Lübnan gibi bölgelere ve Balkanlar'a dağıldıklarını hatırlatan Usta, sürgün ve soykırıma maruz kalan Çerkezlerin yaşadıklarının asla unutulmayacak bir acı olduğunun altını çizdi. Usta, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Çerkezlerin ayakta kalmayı başardıkları, varlık ve kimliklerini koruduklarını belirtti.

İnsanlığın, bir daha böyle katliam ve soykırımlar olmaması için geçmişle yüzleşmesi gerektiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Müslüman Kafkas halklarının maruz kaldığı bu sürgün ve soykırım, tarihin en acımasız ve karanlık sayfalarından birisini teşkil etmektedir. Özgürlüğüne, bağımsızlığına, inançlarına ve değerlerine son derece bağlı olan Çerkezler, 19'uncu yüzyılda insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldılar. Çerkezler, bu korkunç olayda, bir buçuk milyon dolayında şehit verdiler. Sağ kalanlar ise ana yurtlarını, sahip oldukları her şeyi bırakıp, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldılar, uzun bir sürgüne mahkum edildiler. Yaşanan bu büyük zulüm ve çekilen acılar asırlar geçse unutulmayacaktır. Bu insanlık dışı olayda Çerkezler, zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadele ile de adeta destan yazdılar ve asla unutulmayacak şekilde tarihe geçtiler. Büyük Çerkez Sürgünü ve Soykırımı'nın 154. yılında, Çerkez kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyorum. Sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, hiçbir milletin bir daha bu tür acılar yaşamamasını temenni ediyorum."

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti 
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafıAhmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesaj MHP Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.