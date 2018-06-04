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Çeşme CHP'lilerden eski AK Parti yöneticisi hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 19:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir araya gelen CHP'liler, Facebook hesabından, CHP'li kadınlara hakaret içeren ifadeler taşıyan, tahrif edilmiş bir pankart paylaşımında bulunan AK Parti eski ilçe yönetim kurulu üyesi A.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çeşme CHP'lilerden eski AK Parti yöneticisi hakkında suç duyurusu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir araya gelen CHP'liler, Facebook hesabından, CHP'li kadınlara hakaret içeren ifadeler taşıyan, tahrif edilmiş bir pankart paylaşımında bulunan AK Parti eski ilçe yönetim kurulu üyesi A.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Çeşme ilçe teşkilatının eski yönetim kurulu üyelerinden A.C.'nin, 29 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde, Facebook sayfasından, bir grup CHP'li kadının taşıdığı pankartın üzerindeki yazı tahrif edilerek oluşturulan yazılı görseli paylaşması, Çeşmeli CHP'lilerin tepkilerine neden oldu. A.C., gelen tepkiler üzerine kişisel Facebook sayfasından paylaşımını kaldırdı. Ancak CHP'li yöneticiler, paylaşım kaldırılmadan önce, ekran görüntüsünü alarak, suç duyurusunda bulunmak üzere dilekçe hazırladı.
CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri Asuman Sağıroğlu, Banu Ayhan, Güneş Barbaros ve Nurcan Albayrak ile CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları yöneticileri ve partililer tarafından imzalanan suç duyurusu dilekçesinde, "Görsel, daha önce CHP ilçe örgütlerince, kadın cinayetlerinin önlenmesi konulu etkinliklerde kullanılmış olup, 'Kadınlar Yaşasın, Yaşasın Kadınlar' ifadelerini taşıyan pankart, CHP'li kadınların elinde olduğu şekilde fotoğraflanmış idi. Ancak bu görselin, yaptığımız araştırmalarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen tarafından tahrif edilerek, fotoğraftaki pankartın suç konusu hale getirildiğini ve paylaşıldığını, ayrıca bu kişi hakkında da soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Suç konusu görsel, CHP logosunu taşıması ve partimizin bir etkinliğinde kullanılması nedeniyle, tüm CHP üyesi kadınların onur, şeref ve saygınlığına çirkin bir saldırı yapılmış ve bu suçtan dolayı tüm CHP üyesi kadınlar zarar görmüştür" denildi.
CHP'liler, suç duyurusu dilekçelerinde, AK Parti eski yöneticisinin, TCK'nın 'hakaret suçunu içeren' 125. maddesi gereğince 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, "Bizim kadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza hakaret eden, AKP eski ilçe yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ve diyoruz ki; onlara inat kadınlar kazanacak. Kadınların sayesinde Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi kazanacak ve tek adam yönetimine 'Hayır' diyeceğiz. Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın" dedi.
CHP İlçe Başkanı Oran'ın açıklamasının ardından, CHP'liler Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına suç duyurusu dilekçelerini verdi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme CHP'lilerden eski AK Parti yöneticisi hakkında suç duyurusu

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