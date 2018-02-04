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Cevdet Yılmaz: Başka ülkenin topraklarında gözümüz yok

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili ''Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz.''dedi.

Cevdet Yılmaz: Başka ülkenin topraklarında gözümüz yok

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili ''Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz.''dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Aksaray İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılan kongrede partililerine seslenen Cevdet Yılmaz, Afrin'e yönelik operasyona değindi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın teröre yönelik olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:
''Biz Afrin’de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz. O terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının, emperyal bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu oyunları bozacağız, sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın, milletimizin güvenliğini daha da pekiştireceğiz.''
Harekatın sonucunda ülke sınırlarını güvenli hale geleceğini ifade eden Yılmaz, ''Ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak. Onlarda bu terör örgütlerinden kurtulmuş olacaklar. Daha huzurlu bir ortama kavuşacaklar inşallah. Biz bu harekatı her hangi bir etnik gruba, bir inanç grubuna karşı yapmıyoruz. Biz bu harekatı terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Orada bulunan Arapıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, diğer etnik gruplarıyla, inanç gruplarıyla herkes bizim kardeşimizdir. İnşallah geleceğimizi hep birlikte daha huzurlu bir şekilde inşa edeceğiz. Başkalarının oyunlarını bozacağız inşallah. Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, gücümüzle, kuvvetimizle bunu yapıyoruz.'' dedi.

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Cevdet Yılmaz: Başka ülkenin topraklarında gözümüz yok

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne demek ya başka ülkenin toprağında gözümüz yok? Bu harekat milyarlarca dolar tutuyor. Kaç tane şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz? Bu kadar para ve şehit geri çıkmak için mi ? Türk milleti girdiği yerden çıkmaz, kimse kusura bakmasın
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