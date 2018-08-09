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Çevre Bakanı Kurum: Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse yerine getireceğiz (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz" diye konuştu.

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