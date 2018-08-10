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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz."


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