Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Şırnak’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak’a geldi.
Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere özel bir uçakla Şırnak’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şerafettin Elçi Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Bakan Özhaseki’yi, Vali Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve STK temsilcileri karşıladı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Kasrik Beldesine geçti.
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