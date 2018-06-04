Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde 2017 itibarıyla atık sektöründe 60 bin kişiye istihdam sunuyor, ekonomiye ise 3,5 milyar lira katkı sağlıyoruz. 2023 hedefimiz ise 100 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 10 milyar lira katkıdır." dedi.

Özhaseki, ATO Congresium'da düzenlenen Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanlığın ortak amacının biyolojik çeşitliliğin korunduğu, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanıldığı, çevre kirliliğinin önlendiği, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak olduğunu belirtti.

Çevre bilincini oluşturmaya yönelik yurt içi veya yurt dışında onlarca konferans, sempozyum ve toplantılar yapıldığını, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların bu konuyla yakından ilgilendiğini ifade eden Özhaseki, bu anlamda düzenlenen faaliyetleri çok doğru bulduklarını söyledi.

Özhaseki, yüz yıl öncesine kadar herkesin kapısının önünü temizlemesi ve çöp atmaması gibi temel kuralların çevreyi korumak için yeterli olduğunu belirtti.