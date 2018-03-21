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Ceyhan AK Parti Kadın Kolları’ndan Mehmetçik yararına kermes

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik yararına kermes düzenlendi.Ceyhan’da Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kermes açıldı.

Ceyhan AK Parti Kadın Kolları’ndan Mehmetçik yararına kermes

Adana’nın Ceyhan ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik yararına kermes düzenlendi.
Ceyhan’da Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kermes açıldı. Ceyhan AK Parti Kadın Kolları tarafından hazırlanan yiyecekler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Ceyhan AK Parti İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak, kermese destek verenlere teşekkür ederek, “Afrin’de kahramanca mücadele eden askerlerimize destek için düzenlenen bu kermes çok anlam ifade ediyor. Rabbim bu mübarek günlerde askerlerimizi muzaffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin” dedi.
Kermesinin açılışına, Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Özer, başhekim yardımcısı Hüseyin Özkan, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ayhan Evli katıldı.

Ceyhan AK Parti Kadın Kolları’ndan Mehmetçik yararına kermes

Ceyhan AK Parti Kadın Kolları’ndan Mehmetçik yararına kermes

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