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Cezaevinde vekil seçilen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

 HDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği ve Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in, avukatlarının yaptığı tahliye başvurusundan sonra tahliyesine karar verildi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği ve Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in, avukatlarının yaptığı tahliye başvurusundan sonra tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye kararı ile birlikte Güven'in bir an evvel salıverilmesi ve yurt dışına çıkış yasağı konulması kararı da aldı.
HDP tarafından tutuklu olmasına rağmen 24 Haziran seçimlerinden Hakkari'den 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen ve seçilen Leyla Güven'in avukatları, yargılamanın yapıldığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, bugün Güven'in tahliyesine karar verdi. Kararda, "Güven'in üzerine atılı olan 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçunun lehine değişme ihtimali, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın etki edebileceği delil bulanmayışı, tutukluluktan istenilen sonucun, adli kontrol tedbiri ile de sağlanabilecek olması, sanığın tutuklu kaldığı süre, dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması dikkate alınarak, üzerine atılı silahlı terör örgütü suçundan tahliyesine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü değil ise derhal salıverilmesine" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme heyeti, oy birliği ile aldığı kararda, Güven için yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da kararlaştırdı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2011 yılında Belediye Başkanı olan, KCK ana davasında yaklaşık 5 yıl hapis yatıp tahliye olduktan sonra, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa'dan HDP Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 Kasım 2015'te aday gösterilmedi. Yaklaşık 6 ay önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.

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