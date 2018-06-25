Cezaevindeki HDP'li Leyla Güven milletvekili seçildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği Leyla Güven, Hakkari'den milletvekili seçildi. Yaklaşık 6 aydır yargılandığı dava nedeniyle tutuklu bulunan Leyla Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, seçim sonucunun kesinleşmesi ve mazbatanın alınması ile tahliye başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2011 yılında Belediye Başkanı olan, KCK ana davasında yaklaşık 5 yıl hapis yatıp tahliye olduktan sonra, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa'dan HDP Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 Kasım 2015'te aday gösterilmedi. Yaklaşık 6 ay önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildi. Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesinleştikten sonra avukatı tarafından yapılan tahliye başvurusuna yanıt verilmeyen Leyla Güven, dünkü seçimlerde Hakkari Milletvekili seçildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde, 'örgüt yöneticiliği ve örgüt kurup yönetme' iddiasıyla yaklaşık 6 aydır tutuklu yargılanan Leyla Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin adaylığının YSK tarafından kesinleşmesinden sonra yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusunda bulunduklarını ancak olumlu ya da olumsuz yanıt alamadıklarını söyledi. Leyla Güven'in sanık olduğu davada yaptığı konuşmalar ve basın açıklamaları nedeniyle yargılandığını söyleyen Baydemir, YSK'nın kesin sonuçları ve mazbata alımından sonra yeniden tahliye başvurusunuda bulunacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

