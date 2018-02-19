Cezayir Dışişleri Bakanı Messahel Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret sırasında Cezayir’le ilişkilerimiz tüm yönleriyle gözden geçirilecek, önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Konuk Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.
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