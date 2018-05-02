Cezayir Ulusal Halk Meclisi heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye ve Cezayir arasında başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alandaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşımayı planladıklarını belirterek, "Cezayir'i istikrarı sağlam temellere dayanan, müreffeh, güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Bozkır, Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu heyeti ile Mecliste görüştü.

Volkan Bozkır, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Cezayir'in derin tarih ve güçlü akrabalık ilişkileri bulunan, dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası pek çok konuda benzer görüşleri savunduğunu anlattı. Bozkır, "Başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi de daha ileri boyutlara taşımayı planlıyoruz. Cezayir'i istikrarı sağlam temellere dayanan, müreffeh, güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Bu çerçevede de karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkiyi daha üst düzeye çıkartmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin, 2017'de 3,5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirten Bozkır, şöyle devam etti: