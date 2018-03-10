CHP 19. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı Muharrem İnce tarafından "cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlesin" önerisi gündeme getirilirken, yeni tüzükte CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirlenecek.

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzüğe göre parti cumhurbaşkanı adayını, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirleyecek. Tüzükte milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 ön seçim şartı korunurken, gençlik kotası ise yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı.

- PM adaylığı için delege imzası şartı getirildi

CHP kurultaylarında uygulanan "çarşaf liste" yöntemine sadık kalınan yeni tüzükte, Parti Meclisi (PM) adaylığı için delege imzası şartı konuldu. Kabul edilen yeni tüzüğe göre PM üyeliğine aday olmak için en az 10 kurultay delegesinin ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekecek. Bu düzenleme ile PM seçimlerinde çok fazla sayıda PM adayı olmasının önüne geçilecek.

- MYK'yi yine genel başkan belirleyecek

Daha önce hazırlanan tüzük taslağında PM'ye, mevcut tüzükte bütün üyeleri genel başkan tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) bir kısmını belirleme hakkı tanınmıştı.

Bu kapsamda, örgütlerden, idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter, genel başkan tarafından belirlenecek, sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından teşkil edilecek, diğer MYK üyelerini ise PM seçecekti.

"Atanmışlar" ve "seçilmişler" ayrımına yol açacağı belirtilerek tepki gösterilen bu düzenlemeden de geri adım adıldı ve mevcut yönteme sadık kalındı. Buna göre MYK, yine genel başkan tarafından PM üyeleri arasından atanacak. Yeni tüzükte parti genel sekterliğinin görev alanı da daraltıldı.