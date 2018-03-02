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CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'na doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

CHP'nin 9-10 Mart'ta yapacağı kurultaya sunulacak tüzük taslağı, milletvekilleri, PM ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi - Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemi, gençlik kotasının artırılması, ön seçim ve MYK üyelerinin atanması konularına düzenlemeler getiren tüzük taslağı ele alındı - Yaklaşık 8 buçuk saat süren toplantıda, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan ön seçim konusundaki değişiklik içeren önerge, yoğun eleştiri aldı

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda delege onayına sunulacak tüzük taslağı, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile 9-10 Mart 2018'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 19. Olağanüstü Kurultayı'nı toplayacak CHP'nin tüzüğünde bazı değişikliklere gidecek.

Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in başkanlığındaki komisyon tarafından tüzük çalışmaları yapılırken, başta PM üyeleri olmak üzere, örgütten ve milletvekillerinden tüzük değişikliği taleplerini iletmeleri istendi.

Yazılı olarak iletilen talepler ise komisyon tarafından değerlendirilerek, bir taslak haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Kamuoyu ve parti örgütüyle paylaşılan taslağın ilk değerlendirmesi ise parti genel merkezinde milletvekilleri, PM ve YDK üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yapıldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri görüşlerini ifade etti.

Saat 11.00'de başlayan ve 8 buçuk saat süren toplantıda tartışma konusu olan tüzük taslak maddelerinden öne çıkan ise ön seçim konusu oldu.

CHP'nin mevcut tüzüğüne göre milletvekili adaylarının yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi yer alırken, yeni tüzük taslağında "partinin son genel seçimlerde yüzde ondan az oy aldığı seçim çevreleri ile en fazla bir milletvekili çıkardığı yerlerden gösterilen toplam milletvekili aday sayısının" ön seçimin dışında tutulacağı yer alıyor.

Toplantıda, bu konuyla ilgili çokça söz alındığı ve sert eleştirilerde bulunulduğu, söz alan üyelerin, değişiklikle yapılmak istenilenin milletvekillerinin belirlenmesinde ön seçimi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Bazı milletvekili ve PM üyelerinin böyle bir düzenlemenin "zamansız" olduğunu ve ileri bir tarihte, geniş bir şekilde ele alınması önerisinde bulunduğu aktarıldı. Düzenlemeyi savunanların ise olası bir "ittifak" durumunda "genel başkanın elinin rahatlatılmasının amaçlandığı"nı söylediği ifade edildi.

- Tartışılan diğer konular

Tüzük taslağında, Parti Meclisi'ne mevcut tüzükte bütün üyeleri genel başkan tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bir kısmını belirleme hakkı tanınıyor. Bu kapsamda, örgütlerden idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter, genel başkan tarafından belirlenecek. Sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından teşkil edilecek diğer MYK üyelerini ise PM seçecek. Bu düzenlemenin de toplantıda tartışılan başka bir madde olduğu aktarıldı.

Bazı üyelerin, bu maddenin MYK'da "atanmışlar", "seçilmişler" ayrımına yol açacağını belirterek, düzenlemeye karşı çıktığı öğrenildi.

Toplantıda konuşulduğu belirtilen bir diğer madde ise cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik düzenleme oldu. Yeni tüzük taslağında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirleyeceği yer alırken, toplantıda bazı üyelerin bu açıklamanın muğlak olduğu, aday belirlenme yönteminin net bir şekilde belirtilmesini istediği kaydedildi.

Mevcut tüzükte yüzde 33 olan cinsiyet kotasının korunduğu taslakta, gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye, "gençlik" yaş sınırı ise 30'dan 35'e yükseltiliyor. Toplantıda, yaş sınırının yükseltilmesinin genç üyeler tarafından eleştiri konusu olduğu da öğrenildi.

- Pazar günü il başkanlarını toplayacak

Farklı önerilerin de geldiği toplantıda, yönetim adına Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan'ın açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü partisinin il başkanlarıyla bir araya gelerek, yine tüzük taslağını görüşecek.

Bu toplantının ardından, tüzüğe yönelik getirilen önerilerin Tüzük Komisyonu tarafından yeniden değerlendirileceği ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun onayıyla da kurultaya sunulacağı bildirildi.

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