CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'na doğru

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda delege onayına sunulacak tüzük taslağı, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile 9-10 Mart 2018'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 19. Olağanüstü Kurultayı'nı toplayacak CHP'nin tüzüğünde bazı değişikliklere gidecek. Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in başkanlığındaki komisyon tarafından tüzük çalışmaları yapılırken, başta PM üyeleri olmak üzere, örgütten ve milletvekillerinden tüzük değişikliği taleplerini iletmeleri istendi. Yazılı olarak iletilen talepler ise komisyon tarafından değerlendirilerek, bir taslak haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Kamuoyu ve parti örgütüyle paylaşılan taslağın ilk değerlendirmesi ise parti genel merkezinde milletvekilleri, PM ve YDK üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yapıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri görüşlerini ifade etti.

Saat 11.00'de başlayan ve 8 buçuk saat süren toplantıda tartışma konusu olan tüzük taslak maddelerinden öne çıkan ise ön seçim konusu oldu. CHP'nin mevcut tüzüğüne göre milletvekili adaylarının yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi yer alırken, yeni tüzük taslağında "partinin son genel seçimlerde yüzde ondan az oy aldığı seçim çevreleri ile en fazla bir milletvekili çıkardığı yerlerden gösterilen toplam milletvekili aday sayısının" ön seçimin dışında tutulacağı yer alıyor. Toplantıda, bu konuyla ilgili çokça söz alındığı ve sert eleştirilerde bulunulduğu, söz alan üyelerin, değişiklikle yapılmak istenilenin milletvekillerinin belirlenmesinde ön seçimi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Bazı milletvekili ve PM üyelerinin böyle bir düzenlemenin "zamansız" olduğunu ve ileri bir tarihte, geniş bir şekilde ele alınması önerisinde bulunduğu aktarıldı. Düzenlemeyi savunanların ise olası bir "ittifak" durumunda "genel başkanın elinin rahatlatılmasının amaçlandığı"nı söylediği ifade edildi.