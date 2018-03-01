CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP'nin dünkü MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda ittifak arayışları için 4 kişilik bir komisyon kurudu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer alıyor.

Komisyon üyeleri, AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak tartışmaları devam ederken, CHP seçime tek adayla gidilmesi için öneri hazırladı. Adayın liderler zirvesinde kararlaştırılması öneriliyor.