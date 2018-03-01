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CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

CHP, 4 dört kişilik ittifak komisyonu kurdu. Komisyon partileri ziyaret edecek ve ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP'nin dünkü MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda ittifak arayışları için 4 kişilik bir komisyon kurudu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer alıyor.

Komisyon üyeleri, AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak tartışmaları devam ederken, CHP seçime tek adayla gidilmesi için öneri hazırladı. Adayın liderler zirvesinde kararlaştırılması öneriliyor.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bir CHP vekili evvelki gün "_HDP ile ittifak yapabiliriz" demişti sanki"_her evden bir kişi HDP ye Oy versin " demek ittifak değilmiş gibi yada 7 Haziranda "beraber nasıl salladık ama" demek ittifak değilmiş gibi CHP kendi seçmenini aptal yerine koyuyor )) tutturmuşlar birde erken seçim olum!erkende olsa geçte olsa..Zamanındada yapılsa Sonuç değişmeyecek..Sabırlı olun Milli İttifaklar Karşısında KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye Mahkumdur
@palermo544 Dedilerse dediler sanamı soracaklar,Tayip erdoğan habura mahkme kurdu,fetöye devleti teslim etti,salih müslümü kırmızı halıyla karsıladı eleştirmek istiyorsan bunları eleştir.Ayrıca senin oyun belli yorumlarını kendi partine yap.Ben oyumu chp ye verecem kimle ittifak yaparsa yasın Akp kadar kötü olamaz..
@palermo544 Ben Hdp'yi savunmuyorum fakat madem terörist bir parti, hükümet sizin; kapatın olsun bitsin. Hdp'ye terörist deyip de kapatmayan alçaktır. Neden durmadan Hdp'yi Chp'nin önüne sürüyorsunuz anlamadım? Güç sizde, iktidar sizde kapatın!..
@mehmet_1985_mrvus )) Haburda Davul zurnayla Karşılayanlar, bir hafta sonra Diyarbakırda meşhur "Türk Bayrağı olmayan Miting" le Kemal Kılıçtaroğlunu da Karşılamışlardı. Hiç DERT Etmemiştiniz halbuki bu meseleyi 99 Yani ittifakınızın tarihi çok eski..SHP kontenjanından Meclise girdikleri zamanları Sen bilmezsin ..Büyüklerine sor Salih Müslim "Türkiyeye zarar verecek işlere girmesin" amacıyla Ankara ya çağrıldı ama Oda PKK gibi ABD nin İTİ olmayı Tercih etti .Ve olay bitti
@palermo544 okumuyorlar..kendilerini yetiştirmiyorlar.hepsi boş.. birde başkalarına akıl vermeye çalışıyor bu chp liler.
@mehmet_1985_mrvus tayip erdoğan bitirdi fetoyu chp ne yaptı feto dershaneleri kapatılırken itiraz etti dergi gazete tvleri kapatılırken itiraz etti bankası kapatılırken itiraz etti feto ile el ele kola oldular hdp ile el ele kol kola oldular habur olayı fetonun provokasyonuydu çözüm süreci pkk açılımı değildi çözüm sürecini baltalayanlar terörün bitmesini istemediler akparti asla teröristlerle ittifak yapmadı yapmaz ben vatan severim gerçek milliyetçi gerçek Atatürkçü benim oyum akparti mhp ittifakına, Atatürk asla vatan hainleri ile iş tutmadı yazık partisi ne hale geldi
@sinan_seviner_1961 Bugüne kadar partiler kapatıldı da ne oldu.Daha da güçlenerek geri döndüler.Ayrıca sürekli özgürlüklerden bahseden zihniyetinize ne oldu?
tabi ki de CHP ülkemiz için :) pkk ile pardon hdp ile ittifak yapacak. gerçi çoğu milletvekili yıllardır hdp li gibi . hatta daha da fazlası
@sacikgoz_1978 sende beyin var mı? yada kaça sattın beynini 16 yıldır doğudan chp n n bir tane vekili var mı?? beyinsiz yaratık 16 yıldır chp doğudan % 1 oy alıyor din adına akp ırk adına hdp alıyor ne konuşuyorsun?? Bu ülke ne çektiyse senin gibi beynsizlerden ÇEKTİ.....
CHP Kıvranıp duruyor ama yapacak bir şey yok.Akşener CHP den fazla oy alacağını zannedip 2. tura kalıp Erdoğan la yarışacağını zannediyor o yüzden chp ile ittifaka yanaşmıyor.veya chp nin 1.turda aday çıkarmayıp kendisini desteklemelerini istiyor.CHP de bunu haklı olarak kabul etmiyor olay orada tıkanıyor.tek çare hdp ile ittifak yapmak kalıyor.yapılsa bile seçimin kazanılmayacağını onlarda biliyor .bu durum aynı zamanda chp nin bitişi demektir.
Hayırlı Olsun....Şu anda Partilerin bir önemi yok. Kesinlikle İttifak fikrine katılıyorum. Bu saatten sonra Ülke ve Ülkemin insanlarının beklentileri ve refahı için bir şeyler yapılması şarttı.
chp hdp iyi parti ortaklara bak iyi partide pkklılarla işbirliüi yapıyor. sizin kalıbınızada milliyetçiliğinizide
ilerde parti diye bişey kalmayacak zaten. ittifak yapsalar ne olur. hepsi kendini kurtarma derdinde. fünye ateşlendi zaman az kaldı. kim kimin safında ona bakılacak sonra buuuummmm
chp li biri olarak bir daha size oy falan yok.ailemden de yok. seçimde chp liler de gömecek sizi merak etmeyin. bundan sonra oyumuzu akp-mhp vereceğiz. hdp sempatizanlarını toplamışşsınız partiye aynen devam edin. bizlerde reislerin yolundan devam edeceğiz. Kendi partisine üye birine bilerek kötülük yapan chp li belediye başkanı var Mersinde.
öncelikle birlikte iyi salladık dediğiniz,,hdpkk ya gidin sonra eyi parti,daha sonra ray dan çıkan saadet partisine,,,,,abd ve fetö den onayı alın,,,ittifakı yapın,,,,,
CHP Parti meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan ın HDP ile gizli ittifak görüşmesi yapıyor deyip ifşa olunca..açık görüşmeye başladılar.hani ittifak yapmak doğru değildi?
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