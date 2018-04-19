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CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki erken seçim stratejisi değerlendirmesi için kurmaylarıyla toplandı.

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

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