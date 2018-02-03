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CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "CHP'nin iki genel başkan adayı vardır, seçime de bu şekilde gidilecektir." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 18:26 | Son Güncelleme

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "CHP'nin iki genel başkan adayı vardır, seçime de bu şekilde gidilecektir." dedi.

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