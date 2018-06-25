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CHP 41 yıl sonra Kütahya'dan milletvekili çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı: - "24 Haziran'da gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 41 yıldır Kütahya'da çıkaramadığımız milletvekilini bu yıl çıkararak Kütahya'da bir tarih yazdık"

Cumhuriyet Halk Partisi, Kütahya'da 41 yıl sonra yeniden bir milletvekili çıkarmanın sevincini yaşıyor.

CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, parti binasında yaptığı açıklamada, partisinin 1977 seçimlerinden bu yana Kütahya'da milletvekili çıkaramadığını, 41 yılın ardından yeniden milletvekili çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kütahya'da iyi sonuç elde ettiklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"24 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 41 yıldır Kütahya'da çıkaramadığımız milletvekilini bu yıl çıkararak Kütahya’da bir tarih yazdık. Bunun için çok çalıştık. Bu çalışma yeni bir çalışma değildi. Milletvekili adayımız, eski il başkanımız Zeliha Aksaz Şahbaz ile birlikte 4 yıldır yoğun ve gayretli bir çalışma içerisindeydik. Bugün eğer bir milletvekili çıkardıysak 4 yıllık çalışmanın katkıları çok büyüktür. Milletvekili çıkardığımız için mutluyuz ama cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'nin seçilmeyişinden dolayı da üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte emeği geçen parti teşkilatlarımıza, teşkilat üyelerimize ve tüm bize oy veren herkese teşekkür ederim."

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'den Kütahya milletvekili seçilen Ali Fazıl Kasap da 41 yılın ardından CHP'de gurur yaşandığını belirtti.

Kütahya'da her kesimin milletvekili olacağını vurgulayan Kasap, "Bu dönem zarfında Kütahya’yı hastaya benzeteceğim. Kütahya'nın karaciğeri, dalağı, böbreği, neyi varsa alındı. Bir uyandırma odasına ihtiyaç vardı. İnşallah önümüzdeki dönemde ameliyattan sonra uyanmayan hasta uyanacaktır." dedi.

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