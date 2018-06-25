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CHP,  41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

  CHP, 41 yıl sonra Nevşehir'den milletvekili çıkardı ve ilk sıra adayı Faruk Sarıaslan'ı Meclis'e göndermeyi başardı.

CHP,  41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - CHP, 41 yıl sonra Nevşehir'den milletvekili çıkardı ve ilk sıra adayı Faruk Sarıaslan'ı Meclis'e göndermeyi başardı.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, İl genelinde kullanılan oyların yüzde 71,33’ünü alan Cumhur İttifakı içindeki AK Parti, yüzde 52,32’lik oranla 2 milletvekili çıkarırken, yüzde 17,86 oy oranına sahip olmasına rağmen, aynı ittifak içindeki MHP milletvekili çıkaramadı. Buna karşılık Millet İttifakı’nın Nevşehir’de aldığı yüzde 26,87’lik oy oranından yüzde 16,44’ünü alan CHP’nin ilk sıra adayı Faruk Sarıaslan, 41 yıl aradan sonra CHP’nin Nevşehir’den Meclis’e gönderdiği isim oldu. CHP’nin Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’dan önce sosyal- demokrat görüşe sahip son Nevşehir Milletvekili, 31 yıl önce Halkçı Parti’den Cemal Seymen olmuştu. CHP ise tam 41 yıl önce Yaşar Kemal Yüksekli’yi Nevşehir Milletvekili olarak Meclis’e göndermişti.
CHP Nevşehir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP’nin Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir halkının kendisini CHP’nin milletvekili olarak seçtiğini, kendisinin de bunun bilincinde görev yapacağını bildirdi. Sarıaslan, "Nevşehir’in sorunlarını biliyorum ve bu sorunlara çözüm bulmak için milletvekiliyim. Bu sorunları çözerken de ben her şeyi bilirim iddiasında değilim. Tarımda ve turizmde Nevşehir’in ciddi sorunları var. Yoksulluk da Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Nevşehir’de de var. Nevşehir’in sorunlarını Meclis’e ileteceğim ve çözümü noktasında da takipçisi olacağım. Nevşehir’de Millet İttifakı’nın getirdiği bir avantaj var, bunu kabul etmemiz lazım. Ancak bunun yanında, CHP olarak biz Nevşehir’den 26-27 bin bandında bir oy alıyorduk. Bu son seçimde, 31-32 bin bandında bir oy aldık. Bu da gösteriyor ki, Nevşehir halkında sosyal-demokrat görüşe, sola, CHP’ye doğru bir eğilim var. Biz bunu giderek artırmak istiyoruz. Seçildikten sonra Nevşehir’e gelmeyeceğimi söyleyenler var ama o arkadaşlar mahcup olacaklar, çok sık Nevşehir’e geleceğim" dedi.
Belediye seçimlerinde sosyal-demokratlara ve CHP’ye karşı bir eğilim olduğunu ifade eden Sarıaslan, "Yerel seçimlerde büyükşehirler bazında çok yeri alacağımızı düşünüyorum. Nevşehir’de de oturup düşüneceğiz, arkadaşlarla değerlendireceğiz. Bu ittifak içinde yeniden bir Belediye Başkanı adayı çıkarabilir miyiz, bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, siyasi mücadeleyi sürdüreceğini söylediğini ve 'Sen önümüzde olursan, arkandan geliriz denirse, elbette ben de bu yolda devam ederim' sözlerini hatırlatan bir gazeteciye de Sarıaslan, "Bu seçimlerde sayın Muharrem İnce ciddi bir performans gösterdi. Kendisi CHP’nin adayıydı. CHP içinde eksiklikler varsa tabii ki oturulur, tartışılır. Nerede hata yapıldığı tartışılır. Zaten demokrasinin gereği de bu. Şimdiden bu konularla ilgili yorum yapmak bana pek düşmez. Bir adımımızı atalım bakalım, Meclis’e bir girelim, nelerle karşılaşacağız hep beraber göreceğiz. CHP’de erken kongre kararı alınacağını ben pek zannetmiyorum, gerek olduğunu da düşünmüyorum. Muharrem beyin bu konuda neyi kastettiğini bilmiyorum, bu konuda ben yorum yapamam, kendisinin yorum yapması lazım" karşılığını verdi.

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CHP, 41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardıCHP, 41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardıCHP, 41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardıCHP, 41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardı

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