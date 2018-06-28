HABER

CHP Acıpayam İlçe Teşkilatı görevi bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar: - "İlçemizde yaşanan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

Tatar, yönetim kurulu üyeleri adına yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde alınan sonuçlara bakıldığında, partisinin ülke genelinde olduğu gibi Acıpayam'da da oy kaybına uğradığının görüldüğünü belirtti.

Muhalefet olarak kısıtlı imkanlar dahilinde bir seçim sürecini geçirdiklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Kasım 2015 seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz."

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi
Muharrem İnce'den Twitter'da videolu paylaşım! Bu mesajı verdiMuharrem İnce'den Twitter'da videolu paylaşım! Bu mesajı verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP ilçe istifa seçim Yönetim

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Diğer Haberler
Eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken yorum

Eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken yorum

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakacak mı? Açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu görevi bırakacak mı? Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Muharrem İnce'den Twitter'da videolu paylaşım! Bu mesajı verdi

Muharrem İnce'den Twitter'da videolu paylaşım! Bu mesajı verdi

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.