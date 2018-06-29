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CHP Adana İl Başkanı Kozay: Şehit cenazelerinde tam kadro yer alacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

 CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bugüne kadar her türlü terörün karşısında durduklarını belirterek, şehit cenazelerine tam kadro olarak katılacaklarını söyledi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bugüne kadar her türlü terörün karşısında durduklarını belirterek, şehit cenazelerine tam kadro olarak katılacaklarını söyledi.

CHP Adana İl Başkanlığı önünde partilileri ve yeni seçilen milletvekilleriyle açıklama yapan CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valililere CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelererinde protokole almayın talimatı verdim" sözlerine tepki gösterdi. Kozay, "Sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum, açıkça ateşle oynamaktır" dedi.

HER TÜRLÜ TERÖRE KARŞI DURDUK

CHP olarak her türlü teröre karşı durduklarını kaydeden Kozay, şunları söyledi:

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Bu tavrımızdan bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir. Allah'ım yüce Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Ama vatanımız uğruna şehit düşecek evlatlarımızı ebediyete uğurlamaktan bizi kimse alıkoyamaz. Şehit cenazesi olduğunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla ve örgütlerimizle tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda ve şehit ailelelerimizin yanı başında olup, onların acılarını paylaşacağız. Hiç kimsenini bunu engellemeye gücü yetmeyecektir."

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