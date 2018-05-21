HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP aday listesini YSK’ya teslim etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'da yapılacak 27.

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. CHP'nin 600 kişilik milletvekili aday listesi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci Bölge 1’nci sıradan aday olurken 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal'ın da aday listesinde yer aldığı görüldü. Eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan milletvekili adayı gösterilirken, CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı. Eski bakan Abdullatif Şener, Konya birinci sıradan aday gösterildi. Eren Erdem ise listede yer almadı. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir'den aday gösterildi.

CHP’nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi milletvekili aday listesi şöyle:

ADANA 01 AYHAN BARUT

ADANA 02 ORHAN SÜMER

ADANA 03 MÜZEYYEN ŞEVKİN

ADANA 04 BURHANETTİN BULUT

ADANA 05 RIZA METE

ADANA 06 OYA TEKİN

ADANA 07 OSMAN BERKE DUVAN

ADANA 08 ERTAN KARAOĞLU

ADANA 09 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

ADANA 10 BÜLENT ÖĞRÜ

ADANA 11 BÜLENT MARAKLI

ADANA 12 BERFU SALICI YAKIT

ADANA 13 SIDIKA HALICIOĞLU

ADANA 14 ONUR AKPINAR

ADANA 15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN

ADIYAMAN 01 ABDURRAHMAN TUTDERE

ADIYAMAN 02 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

ADIYAMAN 03 MAHMUT NEDİM EVLİ

ADIYAMAN 04 SONGÜL VARKİ YILDIRIM

ADIYAMAN 05 MÜSLÜM ASLANOĞLU

AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL

AFYONKARAHİSAR 2 AHMET HAKAN UYAN

AFYONKARAHİSAR 3 İSMAHAN NERGİZ

AFYONKARAHİSAR 4 RAMAZAN AKGÖZ

AFYONKARAHİSAR 5 ERTUĞRUL YILMAZ

AFYONKARAHİSAR 6 HATİCE GÖKOĞLU

AĞRI 1 KEMALETTİN KOÇAK

AĞRI 2 MUHAMMED ASLAN

AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL

AĞRI 4 MURAT YILDIRIM

AKSARAY 1 ALİ ABBAS ERTÜRK

AKSARAY 2 RAMAZAN FİDAN

AKSARAY 3 PELİNSU YILDIRIM

AKSARAY 4 ALİ EŞMEKAYA

AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER

AMASYA 2 MEHMET GÖL

AMASYA 3 HÜSEYİN ACAR

ANKARA 1 1 TEKİN BİNGÖL

ANKARA 1 2 LEVENT GÖK

ANKARA 1 3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

ANKARA 1 4 BÜLENT KUŞOĞLU

ANKARA 1 5 GAMZE TAŞCIER

ANKARA 1 6 EKREM KEREM OKTAY

ANKARA 1 7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

ANKARA 1 8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

ANKARA 1 9 ALİ HİKMET AKILLI

ANKARA 1 10 AYLİN YAMAN

ANKARA 1 11 UMUT ERARSLAN

ANKARA 1 12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN

ANKARA 1 13 CANSEL GÜVEN

ANKARA 2 1 MURAT EMİR

ANKARA 2 2 YILDIRIM KAYA

ANKARA 2 3 SEMRA DİNÇER

ANKARA 2 4 KENAN NUHUT

ANKARA 2 5 MURAT KAVUNCU

ANKARA 2 6 BEKİR SAMİ DOĞAN

ANKARA 2 7 ALİBEY YÜKSEL

ANKARA 2 8 DENİZ ÇAKIR

ANKARA 2 9 MUSTAFA NADİR ER

ANKARA 2 10 SUNA KERİMOĞLU

ANKARA 2 11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

ANKARA 3 1 AHMET HALUK KOÇ

ANKARA 3 2 NİHAT YEŞİL

ANKARA 3 3 SERVET ÜNSAL

ANKARA 3 4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ

ANKARA 3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY

ANKARA 3 6 AHMET MEŞE

ANKARA 3 7 UMUT AKDOĞAN

ANKARA 3 8 BATTAL YILDIZ

ANKARA 3 9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

ANKARA 3 10 TEMEL BORGA BUDAK

ANKARA 3 11 İLKE ÇAKAR

ANKARA 3 12 BİLAL YILMAZ

ANTALYA 1 DENİZ BAYKAL

ANTALYA 2 ÇETİN OSMAN BUDAK

ANTALYA 3 RAFET ZEYBEK

ANTALYA 4 AYDIN ÖZER

ANTALYA 5 CAVİT ARI

ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

ANTALYA 7 SEVGİ DOĞAN

ANTALYA 8 NUSRET BAYAR

ANTALYA 9 ŞENGÜL YEŞİLDAL

ANTALYA 10 VAHAP TUNCER

ANTALYA 11 KEMAL BİLAL ÖNER

ANTALYA 12 ALİ TAKAVUT

ANTALYA 13 SİBEL GEZEN

ANTALYA 14 NAZMİ GÜNDÜZ

ANTALYA 15 ÖZLEM ŞAHİN

ANTALYA 16 İSMAİL HAKKI GÜL

ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ

ARDAHAN 2 YUNUS DÜNDAR

ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN

ARTVİN 2 YALÇIN EMİRALİOĞLU

AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN

AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ

AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL

AYDIN 4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN

AYDIN 5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM

AYDIN 6 KAAN ERÇETİN

AYDIN 7 KEMAL GÜNERİ

AYDIN 8 FULYA ÜSTÜNDAĞ

BALIKESİR 1 AHMET AKIN

BALIKESİR 2 FİKRET ŞAHİN

BALIKESİR 3 ENSAR AYTEKİN

BALIKESİR 4 İRFAN BARIŞ

BALIKESİR 5 SEVAL BOZKURT

BALIKESİR 6 ENDER BİÇKİ

BALIKESİR 7 NEŞE ZENGİN

BALIKESİR 8 BERRİN GENÇOĞLU

BALIKESİR 9 OĞULCAN KOÇAK

BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU

BARTIN 2 FAHRİ ÖZSOY

BATMAN 1 AYHAN IŞIK

BATMAN 2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ

BATMAN 3 NİHAT DEMİR

BATMAN 4 BÜNYAMİN NAYMAN

BATMAN 5 HAMİT KESKİN

BAYBURT 1 İKBAL OKUR

BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN

BİLECİK 2 FAİK AKARKARASU

BİNGÖL 1 VAHDETTİN UZUNYAYLA

BİNGÖL 2 MEHMET EVRAN

BİNGÖL 3 ÇETİN SAĞSÖZ

BİTLİS 1 SIDDIK GÖZEGER

BİTLİS 2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK

BİTLİS 3 TUFAN SUBAŞI

BOLU 1 TANJU ÖZCAN

BOLU 2 ÖZER ÖZCAN

BOLU 3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI

BURDUR 1 MEHMET GÖKER

BURDUR 2 RECEP MUTLUCAN

BURDUR 3 OSMAN GÖK

BURSA 1 1 LALE KARABIYIK

BURSA 1 2 ERKAN AYDIN

BURSA 1 3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU

BURSA 1 4 KAYIHAN PALA

BURSA 1 5 ÖZGÜR ERDURSUN

BURSA 1 6 GÜRKAN ESEN

BURSA 1 7 DENİZ BAYKAL

BURSA 1 8 SERKAN ÖZTÜRK

BURSA 1 9 İBRAHİM MART

BURSA 1 10 AYTAÇ ŞAHİN

BURSA 2 1 ORHAN SARIBAL

BURSA 2 2 YÜKSEL ÖZKAN

BURSA 2 3 MUSTAFA ŞENYURT

BURSA 2 4 ERKAN DÖNMEZ

BURSA 2 5 SÜLEYMAN AYYILMAZ

BURSA 2 6 ŞAHİN SEVİNÇ

BURSA 2 7 MERAL ALTUNTAŞ

BURSA 2 8 KEMAL ATAN

BURSA 2 9 BARAN GÜNEŞ

BURSA 2 10 HÜLYA DİNK

ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK

ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN

ÇANAKKALE 3 METİN ÜMİT URAL

ÇANAKKALE 4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ

ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY

ÇANKIRI 2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ

ÇORUM 1 TUFAN KÖSE

ÇORUM 2 BURÇİN SOLMAZ POLAT

ÇORUM 3 GÜRSEL YILDIRIM

ÇORUM 4 MEHMET TAHTASIZ

DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA

DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN

DENİZLİ 3 HAŞİM TEOMAN SANCAR

DENİZLİ 4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU

DENİZLİ 5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR

DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN

DENİZLİ 7 ŞENİZ DOĞAN

DENİZLİ 8 BİLGEHAN BURGUL

DİYARBAKIR 1 MAHMUT AZİZ USAL

DİYARBAKIR 2 TURGUT KILIÇ

DİYARBAKIR 3 MEHMET ŞERİF DOĞRU

DİYARBAKIR 4 AHMET ÖZGÜVERCİN

DİYARBAKIR 5 BERİVAN ALABALIK

DİYARBAKIR 6 HEBUN KAPLAN

DİYARBAKIR 7 DENİZCAN EŞİYOK

DİYARBAKIR 8 EMRAH ANLI

DİYARBAKIR 9 GÜLAY EMRE

DİYARBAKIR 10 UMUT YETİŞSİN

DİYARBAKIR 11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ

DİYARBAKIR 12 BEHİYE KÜDEN

DÜZCE 1 ZAFER TEBER

DÜZCE 2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ

DÜZCE 3 HASAN SERVET ÖKTEM

EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU

EDİRNE 2 EDİZ ÜN

EDİRNE 3 YAKUP ATALAY

EDİRNE 4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ

ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL

ELAZIĞ 2 EMRAH ÖZDEN

ELAZIĞ 3 AYTEN ÇEKİL

ELAZIĞ 4 NAZMİ GÜRBÜZ

ELAZIĞ 5 MESUT BASKAN

ERZİNCAN 1 AYHAN DOĞAN

ERZİNCAN 2 TUĞRUL YILDIRIM

ERZURUM 1 NACİ TURAN

ERZURUM 2 NAMİYE SINIRKAYA

ERZURUM 3 GENÇAY UĞRAŞ

ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ

ERZURUM 5 TACETTİN KIZILOĞLU

ERZURUM 6 YUNUS POLAT

ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER

ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ

ESKİŞEHİR 3 NURAY AKÇASOY

ESKİŞEHİR 4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK

ESKİŞEHİR 5 SİNAN ÖZKAR

ESKİŞEHİR 6 SİBEL YEŞİLDAL

ESKİŞEHİR 7 METİN TOMSUK

GAZİANTEP 1 BAYRAM YILMAZKAYA

GAZİANTEP 2 İRFAN KAPLAN

GAZİANTEP 3 HÜSEYİN YALÇIN

GAZİANTEP 4 ÖZGÜR YILMAZ

GAZİANTEP 5 HASAN ÖZTÜRKMEN

GAZİANTEP 6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER

GAZİANTEP 7 NACİ KILIÇ

GAZİANTEP 8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

GAZİANTEP 9 NESRİN TUNCEL

GAZİANTEP 10 SELİM KARAHAN

GAZİANTEP 11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

GAZİANTEP 12 NERİN TÜRKMEN

GAZİANTEP 13 YILMAZ DEMİRDELEN

GAZİANTEP 14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU

GİRESUN 1 NECATİ TIĞLI

GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR

GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN

GİRESUN 4 SUAT ÖNDAŞ

GÜMÜŞHANE 1 MAHİR CAN

GÜMÜŞHANE 2 RAMAZAN AYAS

HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR

HAKKARİ 2 ERŞAT İNAN

HAKKARİ 3 NAZMİ KIZILBAN

HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR

HATAY 2 SUZAN ŞAHİN

HATAY 3 SERKAN TOPAL

HATAY 4 İSMET TOKDEMİR

HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU

HATAY 6 HASAN RAMİZ PARLAR

HATAY 7 NERMİN YILDIRIM KARA

HATAY 8 GÖKHAN ÖZER

HATAY 9 BİLGEN DUMAN

HATAY 10 HAMİDE VURAL

HATAY 11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL

IĞDIR 1 METİN OVA

IĞDIR 2 İDRİS AKTAŞ

ISPARTA 1 MUSTAFA CEYHAN

ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK

ISPARTA 3 ZAFER SAĞLAM

ISPARTA 4 EYUP ERSOY

İSTANBUL-1 1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

İSTANBUL-1 2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

İSTANBUL-1 3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

İSTANBUL-1 4 ONURSAL ADIGÜZEL

İSTANBUL-1 5 FETHİ AÇIKEL

İSTANBUL-1 6 GÜRSEL TEKİN

İSTANBUL-1 7 İLHAN KESİCİ

İSTANBUL-1 8 OĞUZ KAAN SALICI

İSTANBUL-1 9 MAHMUT TANAL

İSTANBUL-1 10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

İSTANBUL-1 11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE

İSTANBUL-1 12 MUSTAFA OKTAY AKSU

İSTANBUL-1 13 HASAN UZUNYAYLA

İSTANBUL-1 14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN

İSTANBUL-1 15 TAHSİN USTA

İSTANBUL-1 16 HÜSEYİN SAĞ

İSTANBUL-1 17 BERİL ÖNER

İSTANBUL-1 18 YÜKSEL TAŞKIN

İSTANBUL-1 19 HASAN BASRİ ÖZBEK

İSTANBUL-1 20 DENİZ DOĞAN GÜNAY

İSTANBUL-1 21 ERTAN AKSOY

İSTANBUL-1 22 NURAY ÇEPNİ

İSTANBUL-1 23 DUYGU ÇELİK

İSTANBUL-1 24 ARZU ÖZALP

İSTANBUL-1 25 PINAR UZUN

İSTANBUL-1 26 TUBA TORUN

İSTANBUL-1 27 ALİ RIZA YILDIRIM

İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO

İSTANBUL-1 29 MURAT CİRAV

İSTANBUL-1 30 MELİS TİMUR

İSTANBUL-1 31 EMRE AKKUŞ

İSTANBUL-1 32 ÇETİN DÜZCE

İSTANBUL-1 33 AYLİN SARITAŞ

İSTANBUL-1 34 GAZİ KARAKURT

İSTANBUL-1 35 TİMUÇİN GÜLTEKİN

İSTANBUL-2 1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU

İSTANBUL-2 2 AYKUT ERDOĞDU

İSTANBUL-2 3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

İSTANBUL-2 4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

İSTANBUL-2 5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ

İSTANBUL-2 6 YUNUS EMRE

İSTANBUL-2 7 GÖKAN ZEYBEK

İSTANBUL-2 8 ALİ ŞEKER

İSTANBUL-2 9 DERYA ŞENTÜRK

İSTANBUL-2 10 MEHMET DİRİBAŞ

İSTANBUL-2 11 MERSİN BALKAN

İSTANBUL-2 12 BAHATTİN TURNALI

İSTANBUL-2 13 FERHAT EPÖZDEMİR

İSTANBUL-2 14 İSMAİL YÜKSEL

İSTANBUL-2 15 ADNAN AYBER

İSTANBUL-2 16 BURAK KAAN YILMAZSOY

İSTANBUL-2 17 CANAN SEZENLER

İSTANBUL-2 18 HACER FOGGO

İSTANBUL-2 19 GÜVEN KARATAŞ

İSTANBUL-2 20 YUSUF KENAN KOLAT

İSTANBUL-2 21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

İSTANBUL-2 22 CEM CENGİZ YILMAZ

İSTANBUL-2 23 ECE BATUMLU TALAS

İSTANBUL-2 24 PELİN YURDAKUL

İSTANBUL-2 25 ŞEYMA DUMRUL

İSTANBUL-2 26 YUSUF ERGÜVEN

İSTANBUL-2 27 ÖZGÜR DÜZGÜN

İSTANBUL-2 28 DENİZ KAYA

İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY

İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK

İSTANBUL-3 3 MEHMET BEKAROĞLU

İSTANBUL-3 4 ZEYNEL EMRE

İSTANBUL-3 5 SİBEL ÖZDEMİR

İSTANBUL-3 6 ÖZGÜR KARABAT

İSTANBUL-3 7 TURAN AYDOĞAN

İSTANBUL-3 8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN

İSTANBUL-3 9 NAZIR CİHANGİ İSLAM

İSTANBUL-3 10 TURAN HANÇERLİ

İSTANBUL-3 11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

İSTANBUL-3 12 ALİ ULVİ GÖKBULAK

İSTANBUL-3 13 MEHMET SAİT YÜCEL

İSTANBUL-3 14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI

İSTANBUL-3 15 SİNAN KARAHAN

İSTANBUL-3 16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK

İSTANBUL-3 17 MAHFUZ YETÜT

İSTANBUL-3 18 ŞAHANIM METER

İSTANBUL-3 19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

İSTANBUL-3 20 YAĞMUR GEYGEL

İSTANBUL-3 21 ENGİN ERTAÇ

İSTANBUL-3 22 CEMİL CAN DİNÇ

İSTANBUL-3 23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

İSTANBUL-3 24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

İSTANBUL-3 25 SEDA ÖNDER

İSTANBUL-3 26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU

İSTANBUL-3 27 ARZU ATTEPE

İSTANBUL-3 28 HÜSEYİN DURAN

İSTANBUL-3 29 ERDAL SARIKAYA

İSTANBUL-3 30 ELİF KESKİNEL ÜLKER

İSTANBUL-3 31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK

İSTANBUL-3 32 KEMAL ÖZKİRAZ

İSTANBUL-3 33 İLYAS DUMAN

İSTANBUL-3 34 OSMAN TELLİOĞLU

İSTANBUL-3 35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

İZMİR-1 1 AHMET TUNCAY ÖZKAN

İZMİR-1 2 MURAT BAKAN

İZMİR-1 3 ÖZCAN PURÇU

İZMİR-1 4 KANİ BEKO

İZMİR-1 5 MEHMET ALİ ÇELEBİ

İZMİR-1 6 TACETTİN BAYIR

İZMİR-1 7 EDNAN ARSLAN

İZMİR-1 8 SEFER İPEKLİ

İZMİR-1 9 KAZIM UMDULAR

İZMİR-1 10 NİLAY KÖKKILINÇ

İZMİR-1 11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA

İZMİR-1 12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK

İZMİR-1 13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ

İZMİR-1 14 ŞENER AKDEMİR

İZMİR-2 1 KEMAL KILIÇDAROĞLU

İZMİR-2 2 SELİN SAYEK BÖKE

İZMİR-2 3 KAMİL OKYAY SINDIR

İZMİR-2 4 ATİLA SERTEL

İZMİR-2 5 SEVDA ERDAN KILIÇ

İZMİR-2 6 MAHİR POLAT

İZMİR-2 7 BEDRİ SERTER

İZMİR-2 8 İDRİS YAVUZYILMAZ

İZMİR-2 9 ALİ ENGİN

İZMİR-2 10 SALİH ÖZÇİFÇİ

İZMİR-2 11 MEHMET BİRLİK

İZMİR-2 12 ONUR KADİR ERYÜCE

İZMİR-2 13 HATİCE ZEYBEK

İZMİR-2 14 EBRU OKAY

KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ

KAHRAMANMARAŞ 2 SELİM SÜMEN

KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET ÇARMAN

KAHRAMANMARAŞ 4 FAİK KILINÇ

KAHRAMANMARAŞ 5 ONUR GÜRBÜZ

KAHRAMANMARAŞ 6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU

KAHRAMANMARAŞ 7 UĞUR ŞEVRAN

KAHRAMANMARAŞ 8 AZİZE ÇUHADAR

KARABÜK 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY

KARABÜK 2 SEDAT KARAOĞLU

KARABÜK 3 GÜLSÜN BENİÇ

KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER

KARAMAN 2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT

KARAMAN 3 YUSUF BAŞTUĞ

KARS 1 FATİH KAMİL ERKOÇ

KARS 2 HATİCE GÜVENSOY

KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ

KASTAMONU 1 HASAN BALTACI

KASTAMONU 2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU

KASTAMONU 3 DEVRİM EZGİ ÖZALP

KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK

KAYSERİ 2 AHMET YILDIZ

KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ

KAYSERİ 4 İBRAHİM KAAN

KAYSERİ 5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY

KAYSERİ 6 GONCA YELDA ORHAN

KAYSERİ 7 RECEP BULUT

KAYSERİ 8 METİN KANTARCI

KAYSERİ 9 KADİM ŞAHİN

KAYSERİ 10 NİZAMETTİN TEMEL

KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL

KIRIKKALE 2 GÜLLÜ AYKUT

KIRIKKALE 3 ÜMİT COŞGUN

KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN

KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU

KIRKLARELİ 3 İNCİ TUNÇ

KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN

KIRŞEHİR 2 ÇAĞDAŞ GÖKALP

KİLİS 1 ALİ TUNA

KİLİS 2 MEHMET ALİ AĞCABAY

KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET

KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR

KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN

KOCAELİ 4 MÜHİP KANKO

KOCAELİ 5 OSMAN ANIL ACURMAN

KOCAELİ 6 EBRU KÜÇÜKAYDIN

KOCAELİ 7 YEŞİM AKPINAR

KOCAELİ 8 ORKUN UTKUBAŞ

KOCAELİ 9 İSMAİL DEMİR

KOCAELİ 10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU

KOCAELİ 11 SEZER NİLGÜN AYDIN

KOCAELİ 12 TUĞMAN KAYALI

KOCAELİ 13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ

KONYA 1 ABDULLATİF ŞENER

KONYA 2 ABDÜLKADİR KARADUMAN

KONYA 3 HASAN SARIMEHMETOĞLU

KONYA 4 SAİM SEZEN

KONYA 5 NİHAL EKEN

KONYA 6 ALİ SAYAR

KONYA 7 İSMAİL ÜNSAL

KONYA 8 ORHAN KAYA

KONYA 9 NAZİFE DEMİRHAN

KONYA 10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK

KONYA 11 SEFER İPEK

KONYA 12 HİKMET BALCI

KONYA 13 ŞENİZ KURTULUŞ

KONYA 14 MEHMET YURTSEVEN

KONYA 15 HASAN PEKTEKİN

KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP

KÜTAHYA 2 ŞEREF HAN

KÜTAHYA 3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

KÜTAHYA 4 MEHMET AYDIN UZUN

KÜTAHYA 5 RIDVAN ÇAKIR

MALATYA 1 VELİ AĞBABA

MALATYA 2 HULİSİ PORGALI

MALATYA 3 SONER GÖKÇE

MALATYA 4 BERNA KARADAŞ

MALATYA 5 EMİN DÖNMEZ

MALATYA 6 MAHMUT AKBIYIK

MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL

MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN

MANİSA 4 SABRİ TEMEL

MANİSA 5 ABDULLAH SAKA

MANİSA 6 HAYRİYE HACET

MANİSA 7 SANİYE AĞGÜL

MANİSA 8 ÇETİN KURTULUŞ

MANİSA 9 NURİTTİN DİNGAZ

MANİSA 10 LALE ERDOĞAN TUNÇER

MARDİN 1 MAHMUT DUYAN

MARDİN 2 ERKAN MEHMETOĞLU

MARDİN 3 ABDULVAHAP AY

MARDİN 4 ABDULKADİR TURAN

MARDİN 5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA

MARDİN 6 ENGİN ORAL

MERSİN 1 CENGİZ GÖKÇEL

MERSİN 2 ALPAY ANTMEN

MERSİN 3 ALİ MAHİR BAŞARIR

MERSİN 4 NEVİN ZAİMOĞLU

MERSİN 5 MEHMET SAYDAM

MERSİN 6 CAVİDAN DEMİRAĞ

MERSİN 7 SEYİT ÖZANANAR

MERSİN 8 ALPER TURNA

MERSİN 9 ALPTEKİN ESER

MERSİN 10 DİLARA ÖZKINA

MERSİN 11 KENAN HAZAR

MERSİN 12 HİDAYET OĞUZ

MERSİN 13 SİBEL GAZİ TABEL

MUĞLA 1 MÜRSEL ALBAN

MUĞLA 2 SUAT ÖZCAN

MUĞLA 3 BURAK ERBAY

MUĞLA 4 SÜLEYMAN GİRGİN

MUĞLA 5 İBRAHİM ERTÜRK

MUĞLA 6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR

MUĞLA 7 YAMAÇ KAYA

MUŞ 1 YILMAZ ÇETİNKAYA

MUŞ 2 YILDIRIM PAÇAL

MUŞ 3 CEMAL KOÇHAN

MUŞ 4 NUR MUHAMMED KARAHAN

NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN

NEVŞEHİR 2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY

NEVŞEHİR 3 MEHMET BİLGİN

NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER

NİĞDE 2 AHMET OĞUZ ÖZMEN

NİĞDE 3 NAGİHAN ESKİOĞLU

ORDU 1 SEYİT TORUN

ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL

ORDU 3 ONUR ÇAM

ORDU 4 SEBANUR ÖZDEMİR

ORDU 5 SAİT KAPICIOĞLU

ORDU 6 NAZIM YİĞİT GÜNAY

OSMANİYE 1 BAHA ÜNLÜ

OSMANİYE 2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ

OSMANİYE 3 İRFAN ERDEM

OSMANİYE 4 HAKKI SAYMAN SAYGILI

RİZE 1 REMZİ KAZMAZ

RİZE 2 AYSEL TAŞKIN

RİZE 3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN

SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ

SAKARYA 2 MEHMET SELÇUK

SAKARYA 3 ELİF YAR

SAKARYA 4 REFİK KARAKAŞ

SAKARYA 5 MEHMET DERYA BAĞDAT

SAKARYA 6 AYTÜL UŞAKLIGİL

SAKARYA 7 GÖZDE NUR YILDIZ

SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK

SAMSUN 2 NESLİHAN HANCIOĞLU

SAMSUN 3 HÜSEYİN ŞAHİN

SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN

SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ

SAMSUN 6 ARZU SABUNCU

SAMSUN 7 MURAT ÇAN

SAMSUN 8 YILMAZ KARAGÖZ

SAMSUN 9 IŞIK ÖZKEFELİ

SİİRT 1 CAHFER SAKLAN

SİİRT 2 HİKMET AKAR

SİİRT 3 HASAN ALP

SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ

SİNOP 2 ERDİNÇ ŞİMŞEK

SİVAS 1 ULAŞ KARASU

SİVAS 2 SİNAN ÖZTÜRK

SİVAS 3 MALİKE EJDER YOLVEREN

SİVAS 4 ALİ BALTA

SİVAS 5 HASAN KILIÇ

ŞANLIURFA 1 AZİZ AYDINLIK

ŞANLIURFA 2 FETHİ YAMAÇ

ŞANLIURFA 3 CEM KARAKEÇİLİ

ŞANLIURFA 4 UĞUR MİZAN

ŞANLIURFA 5 BAKIR AYDOĞDU

ŞANLIURFA 6 HALAF AYYILDIZ

ŞANLIURFA 7 MAHMUT YAZAR

ŞANLIURFA 8 AHMET MÜSRİ

ŞANLIURFA 9 FARUK AKAN

ŞANLIURFA 10 SONGÜL ARSLAN

ŞANLIURFA 11 MUSTAFA EREN

ŞANLIURFA 12 AKİLE YEKTAŞ

ŞANLIURFA 13 İBRAHİM HALİL YARIŞ

ŞANLIURFA 14 KEMAL EŞSİZ

ŞIRNAK 1 SABRİ KUYTAN

ŞIRNAK 2 ABDULKERİM VARLI

ŞIRNAK 3 GÜNDÜZ ÖKTEN

ŞIRNAK 4 OSMAN YEREN

TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK

TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

TEKİRDAĞ 3 CANDAN YÜCEER

TEKİRDAĞ 4 EMRE KÖPRÜLÜ

TEKİRDAĞ 5 ADEM DALGIÇ

TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU

TEKİRDAĞ 7 GÜLFER ÜMİT

TOKAT 1 KADİM DURMAZ

TOKAT 2 HASAN EFE UYAR

TOKAT 3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ

TOKAT 4 DURAN BELENE

TOKAT 5 GÜLPERİ COŞAR

TRABZON 1 AHMET KAYA

TRABZON 2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ

TRABZON 3 HİKMET NURİ AYDIN

TRABZON 4 FERDA KUDUNOĞLU

TRABZON 5 İSMAİL KAYNAR

TRABZON 6 MERTCAN FERO

TUNCELİ 1 POLAT ŞAROĞLU

TUNCELİ 2 MESUT COŞKUN

UŞAK 1 ÖZKAN YALIM

UŞAK 2 İSMET AKIN

UŞAK 3 ALİ KARAOBA

VAN 1 MEHMET KURUKCU

VAN 2 FAHREDDİN ÇUYRAK

VAN 3 HALUK TERZİOĞLU

VAN 4 ŞANEL GÜLOĞLU

VAN 5 ERKAN KAÇMAZ

VAN 6 NEVZAT KOÇ

VAN 7 NERİMAN KARTAL

VAN 8 ŞAHİN ÖZTEKİN

YALOVA 1 ÖZCAN ÖZEL

YALOVA 2 ERTAN ŞENER

YALOVA 3 MEHMET GÜREL

YOZGAT 1 ALİ KEVEN

YOZGAT 2 NADİR ÜNAL

YOZGAT 3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU

YOZGAT 4 ŞAHİN BOZDEMİR

ZONGULDAK 1 ÜNAL DEMİRTAŞ

ZONGULDAK 2 DENİZ YAVUZYILMAZ

ZONGULDAK 3 UMUT BAŞOĞLU

ZONGULDAK 4 MERVE KIR

ZONGULDAK 5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
AK Parti Denizli'de sürpriz listeAK Parti Denizli'de sürpriz liste
Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya

Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.