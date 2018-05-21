CHP aday listesini YSK’ya teslim etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. CHP'nin 600 kişilik milletvekili aday listesi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci Bölge 1’nci sıradan aday olurken 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal'ın da aday listesinde yer aldığı görüldü. Eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan milletvekili adayı gösterilirken, CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı. Eski bakan Abdullatif Şener, Konya birinci sıradan aday gösterildi. Eren Erdem ise listede yer almadı. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir'den aday gösterildi.
CHP’nin 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA 01 AYHAN BARUT
ADANA 02 ORHAN SÜMER
ADANA 03 MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA 04 BURHANETTİN BULUT
ADANA 05 RIZA METE
ADANA 06 OYA TEKİN
ADANA 07 OSMAN BERKE DUVAN
ADANA 08 ERTAN KARAOĞLU
ADANA 09 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
ADANA 10 BÜLENT ÖĞRÜ
ADANA 11 BÜLENT MARAKLI
ADANA 12 BERFU SALICI YAKIT
ADANA 13 SIDIKA HALICIOĞLU
ADANA 14 ONUR AKPINAR
ADANA 15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
ADIYAMAN 01 ABDURRAHMAN TUTDERE
ADIYAMAN 02 MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
ADIYAMAN 03 MAHMUT NEDİM EVLİ
ADIYAMAN 04 SONGÜL VARKİ YILDIRIM
ADIYAMAN 05 MÜSLÜM ASLANOĞLU
AFYONKARAHİSAR 1 BURCU KÖKSAL
AFYONKARAHİSAR 2 AHMET HAKAN UYAN
AFYONKARAHİSAR 3 İSMAHAN NERGİZ
AFYONKARAHİSAR 4 RAMAZAN AKGÖZ
AFYONKARAHİSAR 5 ERTUĞRUL YILMAZ
AFYONKARAHİSAR 6 HATİCE GÖKOĞLU
AĞRI 1 KEMALETTİN KOÇAK
AĞRI 2 MUHAMMED ASLAN
AĞRI 3 MEHMET SIDDIK YEL
AĞRI 4 MURAT YILDIRIM
AKSARAY 1 ALİ ABBAS ERTÜRK
AKSARAY 2 RAMAZAN FİDAN
AKSARAY 3 PELİNSU YILDIRIM
AKSARAY 4 ALİ EŞMEKAYA
AMASYA 1 MUSTAFA TUNCER
AMASYA 2 MEHMET GÖL
AMASYA 3 HÜSEYİN ACAR
ANKARA 1 1 TEKİN BİNGÖL
ANKARA 1 2 LEVENT GÖK
ANKARA 1 3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
ANKARA 1 4 BÜLENT KUŞOĞLU
ANKARA 1 5 GAMZE TAŞCIER
ANKARA 1 6 EKREM KEREM OKTAY
ANKARA 1 7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
ANKARA 1 8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ANKARA 1 9 ALİ HİKMET AKILLI
ANKARA 1 10 AYLİN YAMAN
ANKARA 1 11 UMUT ERARSLAN
ANKARA 1 12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN
ANKARA 1 13 CANSEL GÜVEN
ANKARA 2 1 MURAT EMİR
ANKARA 2 2 YILDIRIM KAYA
ANKARA 2 3 SEMRA DİNÇER
ANKARA 2 4 KENAN NUHUT
ANKARA 2 5 MURAT KAVUNCU
ANKARA 2 6 BEKİR SAMİ DOĞAN
ANKARA 2 7 ALİBEY YÜKSEL
ANKARA 2 8 DENİZ ÇAKIR
ANKARA 2 9 MUSTAFA NADİR ER
ANKARA 2 10 SUNA KERİMOĞLU
ANKARA 2 11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3 1 AHMET HALUK KOÇ
ANKARA 3 2 NİHAT YEŞİL
ANKARA 3 3 SERVET ÜNSAL
ANKARA 3 4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ
ANKARA 3 5 AHMET ERSEN ÖZSOY
ANKARA 3 6 AHMET MEŞE
ANKARA 3 7 UMUT AKDOĞAN
ANKARA 3 8 BATTAL YILDIZ
ANKARA 3 9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR
ANKARA 3 10 TEMEL BORGA BUDAK
ANKARA 3 11 İLKE ÇAKAR
ANKARA 3 12 BİLAL YILMAZ
ANTALYA 1 DENİZ BAYKAL
ANTALYA 2 ÇETİN OSMAN BUDAK
ANTALYA 3 RAFET ZEYBEK
ANTALYA 4 AYDIN ÖZER
ANTALYA 5 CAVİT ARI
ANTALYA 6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
ANTALYA 7 SEVGİ DOĞAN
ANTALYA 8 NUSRET BAYAR
ANTALYA 9 ŞENGÜL YEŞİLDAL
ANTALYA 10 VAHAP TUNCER
ANTALYA 11 KEMAL BİLAL ÖNER
ANTALYA 12 ALİ TAKAVUT
ANTALYA 13 SİBEL GEZEN
ANTALYA 14 NAZMİ GÜNDÜZ
ANTALYA 15 ÖZLEM ŞAHİN
ANTALYA 16 İSMAİL HAKKI GÜL
ARDAHAN 1 ÖZTÜRK YILMAZ
ARDAHAN 2 YUNUS DÜNDAR
ARTVİN 1 UĞUR BAYRAKTUTAN
ARTVİN 2 YALÇIN EMİRALİOĞLU
AYDIN 1 BÜLENT TEZCAN
AYDIN 2 HÜSEYİN YILDIZ
AYDIN 3 SÜLEYMAN BÜLBÜL
AYDIN 4 MUSTAFA İBERYA ARIKAN
AYDIN 5 ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
AYDIN 6 KAAN ERÇETİN
AYDIN 7 KEMAL GÜNERİ
AYDIN 8 FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR 1 AHMET AKIN
BALIKESİR 2 FİKRET ŞAHİN
BALIKESİR 3 ENSAR AYTEKİN
BALIKESİR 4 İRFAN BARIŞ
BALIKESİR 5 SEVAL BOZKURT
BALIKESİR 6 ENDER BİÇKİ
BALIKESİR 7 NEŞE ZENGİN
BALIKESİR 8 BERRİN GENÇOĞLU
BALIKESİR 9 OĞULCAN KOÇAK
BARTIN 1 AYSU BANKOĞLU
BARTIN 2 FAHRİ ÖZSOY
BATMAN 1 AYHAN IŞIK
BATMAN 2 KAYAHAN KIRMIZITAŞ
BATMAN 3 NİHAT DEMİR
BATMAN 4 BÜNYAMİN NAYMAN
BATMAN 5 HAMİT KESKİN
BAYBURT 1 İKBAL OKUR
BİLECİK 1 YAŞAR TÜZÜN
BİLECİK 2 FAİK AKARKARASU
BİNGÖL 1 VAHDETTİN UZUNYAYLA
BİNGÖL 2 MEHMET EVRAN
BİNGÖL 3 ÇETİN SAĞSÖZ
BİTLİS 1 SIDDIK GÖZEGER
BİTLİS 2 SÜLEYMAN BAŞTÜRK
BİTLİS 3 TUFAN SUBAŞI
BOLU 1 TANJU ÖZCAN
BOLU 2 ÖZER ÖZCAN
BOLU 3 HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
BURDUR 1 MEHMET GÖKER
BURDUR 2 RECEP MUTLUCAN
BURDUR 3 OSMAN GÖK
BURSA 1 1 LALE KARABIYIK
BURSA 1 2 ERKAN AYDIN
BURSA 1 3 NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
BURSA 1 4 KAYIHAN PALA
BURSA 1 5 ÖZGÜR ERDURSUN
BURSA 1 6 GÜRKAN ESEN
BURSA 1 7 DENİZ BAYKAL
BURSA 1 8 SERKAN ÖZTÜRK
BURSA 1 9 İBRAHİM MART
BURSA 1 10 AYTAÇ ŞAHİN
BURSA 2 1 ORHAN SARIBAL
BURSA 2 2 YÜKSEL ÖZKAN
BURSA 2 3 MUSTAFA ŞENYURT
BURSA 2 4 ERKAN DÖNMEZ
BURSA 2 5 SÜLEYMAN AYYILMAZ
BURSA 2 6 ŞAHİN SEVİNÇ
BURSA 2 7 MERAL ALTUNTAŞ
BURSA 2 8 KEMAL ATAN
BURSA 2 9 BARAN GÜNEŞ
BURSA 2 10 HÜLYA DİNK
ÇANAKKALE 1 MUHARREM ERKEK
ÇANAKKALE 2 ÖZGÜR CEYLAN
ÇANAKKALE 3 METİN ÜMİT URAL
ÇANAKKALE 4 SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI 1 MURAT BERAT ATALAY
ÇANKIRI 2 İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
ÇORUM 1 TUFAN KÖSE
ÇORUM 2 BURÇİN SOLMAZ POLAT
ÇORUM 3 GÜRSEL YILDIRIM
ÇORUM 4 MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ 1 GÜLİZAR BİÇER KARACA
DENİZLİ 2 KAZIM ARSLAN
DENİZLİ 3 HAŞİM TEOMAN SANCAR
DENİZLİ 4 ÜNAL KARAOSMANOĞLU
DENİZLİ 5 ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
DENİZLİ 6 İLHAN ÖZCAN
DENİZLİ 7 ŞENİZ DOĞAN
DENİZLİ 8 BİLGEHAN BURGUL
DİYARBAKIR 1 MAHMUT AZİZ USAL
DİYARBAKIR 2 TURGUT KILIÇ
DİYARBAKIR 3 MEHMET ŞERİF DOĞRU
DİYARBAKIR 4 AHMET ÖZGÜVERCİN
DİYARBAKIR 5 BERİVAN ALABALIK
DİYARBAKIR 6 HEBUN KAPLAN
DİYARBAKIR 7 DENİZCAN EŞİYOK
DİYARBAKIR 8 EMRAH ANLI
DİYARBAKIR 9 GÜLAY EMRE
DİYARBAKIR 10 UMUT YETİŞSİN
DİYARBAKIR 11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
DİYARBAKIR 12 BEHİYE KÜDEN
DÜZCE 1 ZAFER TEBER
DÜZCE 2 İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
DÜZCE 3 HASAN SERVET ÖKTEM
EDİRNE 1 OKAN GAYTANCIOĞLU
EDİRNE 2 EDİZ ÜN
EDİRNE 3 YAKUP ATALAY
EDİRNE 4 ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ 1 GÜRSEL EROL
ELAZIĞ 2 EMRAH ÖZDEN
ELAZIĞ 3 AYTEN ÇEKİL
ELAZIĞ 4 NAZMİ GÜRBÜZ
ELAZIĞ 5 MESUT BASKAN
ERZİNCAN 1 AYHAN DOĞAN
ERZİNCAN 2 TUĞRUL YILDIRIM
ERZURUM 1 NACİ TURAN
ERZURUM 2 NAMİYE SINIRKAYA
ERZURUM 3 GENÇAY UĞRAŞ
ERZURUM 4 SERHAT CAN EŞ
ERZURUM 5 TACETTİN KIZILOĞLU
ERZURUM 6 YUNUS POLAT
ESKİŞEHİR 1 UTKU ÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR 2 JALE NUR SÜLLÜ
ESKİŞEHİR 3 NURAY AKÇASOY
ESKİŞEHİR 4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK
ESKİŞEHİR 5 SİNAN ÖZKAR
ESKİŞEHİR 6 SİBEL YEŞİLDAL
ESKİŞEHİR 7 METİN TOMSUK
GAZİANTEP 1 BAYRAM YILMAZKAYA
GAZİANTEP 2 İRFAN KAPLAN
GAZİANTEP 3 HÜSEYİN YALÇIN
GAZİANTEP 4 ÖZGÜR YILMAZ
GAZİANTEP 5 HASAN ÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP 6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER
GAZİANTEP 7 NACİ KILIÇ
GAZİANTEP 8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
GAZİANTEP 9 NESRİN TUNCEL
GAZİANTEP 10 SELİM KARAHAN
GAZİANTEP 11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
GAZİANTEP 12 NERİN TÜRKMEN
GAZİANTEP 13 YILMAZ DEMİRDELEN
GAZİANTEP 14 MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GİRESUN 1 NECATİ TIĞLI
GİRESUN 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR
GİRESUN 3 İBRAHİM AKGÜN
GİRESUN 4 SUAT ÖNDAŞ
GÜMÜŞHANE 1 MAHİR CAN
GÜMÜŞHANE 2 RAMAZAN AYAS
HAKKARİ 1 NAZIM DEMİR
HAKKARİ 2 ERŞAT İNAN
HAKKARİ 3 NAZMİ KIZILBAN
HATAY 1 MEHMET GÜZELMANSUR
HATAY 2 SUZAN ŞAHİN
HATAY 3 SERKAN TOPAL
HATAY 4 İSMET TOKDEMİR
HATAY 5 MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
HATAY 6 HASAN RAMİZ PARLAR
HATAY 7 NERMİN YILDIRIM KARA
HATAY 8 GÖKHAN ÖZER
HATAY 9 BİLGEN DUMAN
HATAY 10 HAMİDE VURAL
HATAY 11 DÖNDÜ DİLAN KARTAL
IĞDIR 1 METİN OVA
IĞDIR 2 İDRİS AKTAŞ
ISPARTA 1 MUSTAFA CEYHAN
ISPARTA 2 İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
ISPARTA 3 ZAFER SAĞLAM
ISPARTA 4 EYUP ERSOY
İSTANBUL-1 1 İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
İSTANBUL-1 2 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
İSTANBUL-1 3 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL-1 4 ONURSAL ADIGÜZEL
İSTANBUL-1 5 FETHİ AÇIKEL
İSTANBUL-1 6 GÜRSEL TEKİN
İSTANBUL-1 7 İLHAN KESİCİ
İSTANBUL-1 8 OĞUZ KAAN SALICI
İSTANBUL-1 9 MAHMUT TANAL
İSTANBUL-1 10 SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
İSTANBUL-1 11 HÜSEYİN EMRE BAĞCE
İSTANBUL-1 12 MUSTAFA OKTAY AKSU
İSTANBUL-1 13 HASAN UZUNYAYLA
İSTANBUL-1 14 MUSTAFA ÖZTAŞKIN
İSTANBUL-1 15 TAHSİN USTA
İSTANBUL-1 16 HÜSEYİN SAĞ
İSTANBUL-1 17 BERİL ÖNER
İSTANBUL-1 18 YÜKSEL TAŞKIN
İSTANBUL-1 19 HASAN BASRİ ÖZBEK
İSTANBUL-1 20 DENİZ DOĞAN GÜNAY
İSTANBUL-1 21 ERTAN AKSOY
İSTANBUL-1 22 NURAY ÇEPNİ
İSTANBUL-1 23 DUYGU ÇELİK
İSTANBUL-1 24 ARZU ÖZALP
İSTANBUL-1 25 PINAR UZUN
İSTANBUL-1 26 TUBA TORUN
İSTANBUL-1 27 ALİ RIZA YILDIRIM
İSTANBUL-1 28 YÜCEL OTO
İSTANBUL-1 29 MURAT CİRAV
İSTANBUL-1 30 MELİS TİMUR
İSTANBUL-1 31 EMRE AKKUŞ
İSTANBUL-1 32 ÇETİN DÜZCE
İSTANBUL-1 33 AYLİN SARITAŞ
İSTANBUL-1 34 GAZİ KARAKURT
İSTANBUL-1 35 TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL-2 1 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL-2 2 AYKUT ERDOĞDU
İSTANBUL-2 3 AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
İSTANBUL-2 4 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
İSTANBUL-2 5 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL-2 6 YUNUS EMRE
İSTANBUL-2 7 GÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL-2 8 ALİ ŞEKER
İSTANBUL-2 9 DERYA ŞENTÜRK
İSTANBUL-2 10 MEHMET DİRİBAŞ
İSTANBUL-2 11 MERSİN BALKAN
İSTANBUL-2 12 BAHATTİN TURNALI
İSTANBUL-2 13 FERHAT EPÖZDEMİR
İSTANBUL-2 14 İSMAİL YÜKSEL
İSTANBUL-2 15 ADNAN AYBER
İSTANBUL-2 16 BURAK KAAN YILMAZSOY
İSTANBUL-2 17 CANAN SEZENLER
İSTANBUL-2 18 HACER FOGGO
İSTANBUL-2 19 GÜVEN KARATAŞ
İSTANBUL-2 20 YUSUF KENAN KOLAT
İSTANBUL-2 21 VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
İSTANBUL-2 22 CEM CENGİZ YILMAZ
İSTANBUL-2 23 ECE BATUMLU TALAS
İSTANBUL-2 24 PELİN YURDAKUL
İSTANBUL-2 25 ŞEYMA DUMRUL
İSTANBUL-2 26 YUSUF ERGÜVEN
İSTANBUL-2 27 ÖZGÜR DÜZGÜN
İSTANBUL-2 28 DENİZ KAYA
İSTANBUL-3 1 ENGİN ALTAY
İSTANBUL-3 2 ERDOĞAN TOPRAK
İSTANBUL-3 3 MEHMET BEKAROĞLU
İSTANBUL-3 4 ZEYNEL EMRE
İSTANBUL-3 5 SİBEL ÖZDEMİR
İSTANBUL-3 6 ÖZGÜR KARABAT
İSTANBUL-3 7 TURAN AYDOĞAN
İSTANBUL-3 8 EMİNE GÜLİZAR EMECAN
İSTANBUL-3 9 NAZIR CİHANGİ İSLAM
İSTANBUL-3 10 TURAN HANÇERLİ
İSTANBUL-3 11 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
İSTANBUL-3 12 ALİ ULVİ GÖKBULAK
İSTANBUL-3 13 MEHMET SAİT YÜCEL
İSTANBUL-3 14 ALİ MUHİTTİN TIĞLI
İSTANBUL-3 15 SİNAN KARAHAN
İSTANBUL-3 16 SİNAN KARACA ÖZTÜRK
İSTANBUL-3 17 MAHFUZ YETÜT
İSTANBUL-3 18 ŞAHANIM METER
İSTANBUL-3 19 IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
İSTANBUL-3 20 YAĞMUR GEYGEL
İSTANBUL-3 21 ENGİN ERTAÇ
İSTANBUL-3 22 CEMİL CAN DİNÇ
İSTANBUL-3 23 AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
İSTANBUL-3 24 HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
İSTANBUL-3 25 SEDA ÖNDER
İSTANBUL-3 26 BEKTAŞ DAVUTOĞLU
İSTANBUL-3 27 ARZU ATTEPE
İSTANBUL-3 28 HÜSEYİN DURAN
İSTANBUL-3 29 ERDAL SARIKAYA
İSTANBUL-3 30 ELİF KESKİNEL ÜLKER
İSTANBUL-3 31 ALİ OSMAN ÖZDİLEK
İSTANBUL-3 32 KEMAL ÖZKİRAZ
İSTANBUL-3 33 İLYAS DUMAN
İSTANBUL-3 34 OSMAN TELLİOĞLU
İSTANBUL-3 35 ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR-1 1 AHMET TUNCAY ÖZKAN
İZMİR-1 2 MURAT BAKAN
İZMİR-1 3 ÖZCAN PURÇU
İZMİR-1 4 KANİ BEKO
İZMİR-1 5 MEHMET ALİ ÇELEBİ
İZMİR-1 6 TACETTİN BAYIR
İZMİR-1 7 EDNAN ARSLAN
İZMİR-1 8 SEFER İPEKLİ
İZMİR-1 9 KAZIM UMDULAR
İZMİR-1 10 NİLAY KÖKKILINÇ
İZMİR-1 11 EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
İZMİR-1 12 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
İZMİR-1 13 ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
İZMİR-1 14 ŞENER AKDEMİR
İZMİR-2 1 KEMAL KILIÇDAROĞLU
İZMİR-2 2 SELİN SAYEK BÖKE
İZMİR-2 3 KAMİL OKYAY SINDIR
İZMİR-2 4 ATİLA SERTEL
İZMİR-2 5 SEVDA ERDAN KILIÇ
İZMİR-2 6 MAHİR POLAT
İZMİR-2 7 BEDRİ SERTER
İZMİR-2 8 İDRİS YAVUZYILMAZ
İZMİR-2 9 ALİ ENGİN
İZMİR-2 10 SALİH ÖZÇİFÇİ
İZMİR-2 11 MEHMET BİRLİK
İZMİR-2 12 ONUR KADİR ERYÜCE
İZMİR-2 13 HATİCE ZEYBEK
İZMİR-2 14 EBRU OKAY
KAHRAMANMARAŞ 1 ALİ ÖZTUNÇ
KAHRAMANMARAŞ 2 SELİM SÜMEN
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET ÇARMAN
KAHRAMANMARAŞ 4 FAİK KILINÇ
KAHRAMANMARAŞ 5 ONUR GÜRBÜZ
KAHRAMANMARAŞ 6 AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
KAHRAMANMARAŞ 7 UĞUR ŞEVRAN
KAHRAMANMARAŞ 8 AZİZE ÇUHADAR
KARABÜK 1 HÜSEYİN AVNİ AKSOY
KARABÜK 2 SEDAT KARAOĞLU
KARABÜK 3 GÜLSÜN BENİÇ
KARAMAN 1 İSMAİL ATAKAN ÜNVER
KARAMAN 2 HAKAN GÜRSEL AKBULUT
KARAMAN 3 YUSUF BAŞTUĞ
KARS 1 FATİH KAMİL ERKOÇ
KARS 2 HATİCE GÜVENSOY
KARS 3 AYSEL SADAK İLTAŞ
KASTAMONU 1 HASAN BALTACI
KASTAMONU 2 AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
KASTAMONU 3 DEVRİM EZGİ ÖZALP
KAYSERİ 1 ÇETİN ARIK
KAYSERİ 2 AHMET YILDIZ
KAYSERİ 3 AŞKIN GENÇ
KAYSERİ 4 İBRAHİM KAAN
KAYSERİ 5 MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
KAYSERİ 6 GONCA YELDA ORHAN
KAYSERİ 7 RECEP BULUT
KAYSERİ 8 METİN KANTARCI
KAYSERİ 9 KADİM ŞAHİN
KAYSERİ 10 NİZAMETTİN TEMEL
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL
KIRIKKALE 2 GÜLLÜ AYKUT
KIRIKKALE 3 ÜMİT COŞGUN
KIRKLARELİ 1 TÜRABİ KAYAN
KIRKLARELİ 2 VECDİ GÜNDOĞDU
KIRKLARELİ 3 İNCİ TUNÇ
KIRŞEHİR 1 METİN İLHAN
KIRŞEHİR 2 ÇAĞDAŞ GÖKALP
KİLİS 1 ALİ TUNA
KİLİS 2 MEHMET ALİ AĞCABAY
KOCAELİ 1 FATMA KAPLAN HÜRRİYET
KOCAELİ 2 HAYDAR AKAR
KOCAELİ 3 TAHSİN TARHAN
KOCAELİ 4 MÜHİP KANKO
KOCAELİ 5 OSMAN ANIL ACURMAN
KOCAELİ 6 EBRU KÜÇÜKAYDIN
KOCAELİ 7 YEŞİM AKPINAR
KOCAELİ 8 ORKUN UTKUBAŞ
KOCAELİ 9 İSMAİL DEMİR
KOCAELİ 10 MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
KOCAELİ 11 SEZER NİLGÜN AYDIN
KOCAELİ 12 TUĞMAN KAYALI
KOCAELİ 13 ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
KONYA 1 ABDULLATİF ŞENER
KONYA 2 ABDÜLKADİR KARADUMAN
KONYA 3 HASAN SARIMEHMETOĞLU
KONYA 4 SAİM SEZEN
KONYA 5 NİHAL EKEN
KONYA 6 ALİ SAYAR
KONYA 7 İSMAİL ÜNSAL
KONYA 8 ORHAN KAYA
KONYA 9 NAZİFE DEMİRHAN
KONYA 10 MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
KONYA 11 SEFER İPEK
KONYA 12 HİKMET BALCI
KONYA 13 ŞENİZ KURTULUŞ
KONYA 14 MEHMET YURTSEVEN
KONYA 15 HASAN PEKTEKİN
KÜTAHYA 1 ALİ FAZIL KASAP
KÜTAHYA 2 ŞEREF HAN
KÜTAHYA 3 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
KÜTAHYA 4 MEHMET AYDIN UZUN
KÜTAHYA 5 RIDVAN ÇAKIR
MALATYA 1 VELİ AĞBABA
MALATYA 2 HULİSİ PORGALI
MALATYA 3 SONER GÖKÇE
MALATYA 4 BERNA KARADAŞ
MALATYA 5 EMİN DÖNMEZ
MALATYA 6 MAHMUT AKBIYIK
MANİSA 1 ÖZGÜR ÖZEL
MANİSA 2 AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
MANİSA 3 BEKİR BAŞEVİRGEN
MANİSA 4 SABRİ TEMEL
MANİSA 5 ABDULLAH SAKA
MANİSA 6 HAYRİYE HACET
MANİSA 7 SANİYE AĞGÜL
MANİSA 8 ÇETİN KURTULUŞ
MANİSA 9 NURİTTİN DİNGAZ
MANİSA 10 LALE ERDOĞAN TUNÇER
MARDİN 1 MAHMUT DUYAN
MARDİN 2 ERKAN MEHMETOĞLU
MARDİN 3 ABDULVAHAP AY
MARDİN 4 ABDULKADİR TURAN
MARDİN 5 AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
MARDİN 6 ENGİN ORAL
MERSİN 1 CENGİZ GÖKÇEL
MERSİN 2 ALPAY ANTMEN
MERSİN 3 ALİ MAHİR BAŞARIR
MERSİN 4 NEVİN ZAİMOĞLU
MERSİN 5 MEHMET SAYDAM
MERSİN 6 CAVİDAN DEMİRAĞ
MERSİN 7 SEYİT ÖZANANAR
MERSİN 8 ALPER TURNA
MERSİN 9 ALPTEKİN ESER
MERSİN 10 DİLARA ÖZKINA
MERSİN 11 KENAN HAZAR
MERSİN 12 HİDAYET OĞUZ
MERSİN 13 SİBEL GAZİ TABEL
MUĞLA 1 MÜRSEL ALBAN
MUĞLA 2 SUAT ÖZCAN
MUĞLA 3 BURAK ERBAY
MUĞLA 4 SÜLEYMAN GİRGİN
MUĞLA 5 İBRAHİM ERTÜRK
MUĞLA 6 EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
MUĞLA 7 YAMAÇ KAYA
MUŞ 1 YILMAZ ÇETİNKAYA
MUŞ 2 YILDIRIM PAÇAL
MUŞ 3 CEMAL KOÇHAN
MUŞ 4 NUR MUHAMMED KARAHAN
NEVŞEHİR 1 FARUK SARIASLAN
NEVŞEHİR 2 FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
NEVŞEHİR 3 MEHMET BİLGİN
NİĞDE 1 ÖMER FETHİ GÜRER
NİĞDE 2 AHMET OĞUZ ÖZMEN
NİĞDE 3 NAGİHAN ESKİOĞLU
ORDU 1 SEYİT TORUN
ORDU 2 MUSTAFA ADIGÜZEL
ORDU 3 ONUR ÇAM
ORDU 4 SEBANUR ÖZDEMİR
ORDU 5 SAİT KAPICIOĞLU
ORDU 6 NAZIM YİĞİT GÜNAY
OSMANİYE 1 BAHA ÜNLÜ
OSMANİYE 2 MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
OSMANİYE 3 İRFAN ERDEM
OSMANİYE 4 HAKKI SAYMAN SAYGILI
RİZE 1 REMZİ KAZMAZ
RİZE 2 AYSEL TAŞKIN
RİZE 3 KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAKARYA 1 ENGİN ÖZKOÇ
SAKARYA 2 MEHMET SELÇUK
SAKARYA 3 ELİF YAR
SAKARYA 4 REFİK KARAKAŞ
SAKARYA 5 MEHMET DERYA BAĞDAT
SAKARYA 6 AYTÜL UŞAKLIGİL
SAKARYA 7 GÖZDE NUR YILDIZ
SAMSUN 1 KEMAL ZEYBEK
SAMSUN 2 NESLİHAN HANCIOĞLU
SAMSUN 3 HÜSEYİN ŞAHİN
SAMSUN 4 MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
SAMSUN 5 MEHMET ÖZDAĞ
SAMSUN 6 ARZU SABUNCU
SAMSUN 7 MURAT ÇAN
SAMSUN 8 YILMAZ KARAGÖZ
SAMSUN 9 IŞIK ÖZKEFELİ
SİİRT 1 CAHFER SAKLAN
SİİRT 2 HİKMET AKAR
SİİRT 3 HASAN ALP
SİNOP 1 BARIŞ KARADENİZ
SİNOP 2 ERDİNÇ ŞİMŞEK
SİVAS 1 ULAŞ KARASU
SİVAS 2 SİNAN ÖZTÜRK
SİVAS 3 MALİKE EJDER YOLVEREN
SİVAS 4 ALİ BALTA
SİVAS 5 HASAN KILIÇ
ŞANLIURFA 1 AZİZ AYDINLIK
ŞANLIURFA 2 FETHİ YAMAÇ
ŞANLIURFA 3 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 4 UĞUR MİZAN
ŞANLIURFA 5 BAKIR AYDOĞDU
ŞANLIURFA 6 HALAF AYYILDIZ
ŞANLIURFA 7 MAHMUT YAZAR
ŞANLIURFA 8 AHMET MÜSRİ
ŞANLIURFA 9 FARUK AKAN
ŞANLIURFA 10 SONGÜL ARSLAN
ŞANLIURFA 11 MUSTAFA EREN
ŞANLIURFA 12 AKİLE YEKTAŞ
ŞANLIURFA 13 İBRAHİM HALİL YARIŞ
ŞANLIURFA 14 KEMAL EŞSİZ
ŞIRNAK 1 SABRİ KUYTAN
ŞIRNAK 2 ABDULKERİM VARLI
ŞIRNAK 3 GÜNDÜZ ÖKTEN
ŞIRNAK 4 OSMAN YEREN
TEKİRDAĞ 1 FAİK ÖZTRAK
TEKİRDAĞ 2 İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
TEKİRDAĞ 3 CANDAN YÜCEER
TEKİRDAĞ 4 EMRE KÖPRÜLÜ
TEKİRDAĞ 5 ADEM DALGIÇ
TEKİRDAĞ 6 İSMAİL DOĞAROĞLU
TEKİRDAĞ 7 GÜLFER ÜMİT
TOKAT 1 KADİM DURMAZ
TOKAT 2 HASAN EFE UYAR
TOKAT 3 ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
TOKAT 4 DURAN BELENE
TOKAT 5 GÜLPERİ COŞAR
TRABZON 1 AHMET KAYA
TRABZON 2 ABDÜL KADİR ÇELEBİ
TRABZON 3 HİKMET NURİ AYDIN
TRABZON 4 FERDA KUDUNOĞLU
TRABZON 5 İSMAİL KAYNAR
TRABZON 6 MERTCAN FERO
TUNCELİ 1 POLAT ŞAROĞLU
TUNCELİ 2 MESUT COŞKUN
UŞAK 1 ÖZKAN YALIM
UŞAK 2 İSMET AKIN
UŞAK 3 ALİ KARAOBA
VAN 1 MEHMET KURUKCU
VAN 2 FAHREDDİN ÇUYRAK
VAN 3 HALUK TERZİOĞLU
VAN 4 ŞANEL GÜLOĞLU
VAN 5 ERKAN KAÇMAZ
VAN 6 NEVZAT KOÇ
VAN 7 NERİMAN KARTAL
VAN 8 ŞAHİN ÖZTEKİN
YALOVA 1 ÖZCAN ÖZEL
YALOVA 2 ERTAN ŞENER
YALOVA 3 MEHMET GÜREL
YOZGAT 1 ALİ KEVEN
YOZGAT 2 NADİR ÜNAL
YOZGAT 3 RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
YOZGAT 4 ŞAHİN BOZDEMİR
ZONGULDAK 1 ÜNAL DEMİRTAŞ
ZONGULDAK 2 DENİZ YAVUZYILMAZ
ZONGULDAK 3 UMUT BAŞOĞLU
ZONGULDAK 4 MERVE KIR
ZONGULDAK 5 ÇİĞDEM ŞEKERCİ
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