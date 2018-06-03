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CHP adayı Kani Beko: Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Genel Başkanı ve CHP İzmir birinci bölge milletvekili adayı Kani Beko, "Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin kaçarak ülkeyi terketmiş ve Cumhuriyet kurulmuştu.

CHP adayı Kani Beko: Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacak

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Genel Başkanı ve CHP İzmir birinci bölge milletvekili adayı Kani Beko, "Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin kaçarak ülkeyi terketmiş ve Cumhuriyet kurulmuştu. 2. Vahdettin de 24 Haziran'da gidecek ve Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacak" dedi.
Seçimler için geri sayım sürerken siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı. Milletvekili aday listelerinin de kesinleşerek Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, siyasi partilerin milletvekili adayları da saha çalışmalarına başladı. CHP İzmir birinci bölge milletvekili adayı Kani Beko, İzmir'in Çeşme ilçesine giderek CHP İlçe Başkanlığı, Çeşme Belediyesi, Genel-İş üyesi belediye işçileri ve Çeşme esnafını ziyaret etti. Beko'nun Çeşme esnafını ziyaretine milletvekili adaylarından Kazım Umdular da eşlik etti. Kani Beko, 24 Haziran seçimlerinin tarihi bir önemi olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:
"Bu seçimler, bir kırılma noktasıdır. Taşeron sistemine, iş cinayetlerine tamamen son vermek için işçiler de bu seçimde gereğini yapacaklardır. Türkiye'de 2 milyona yakın sendikalı işçi var. Ama o işçilerin tamamı toplu sözleşmelerden yararlanamıyorlar. Yarısı asgari ücretle çalışmaya devam ediyor. CHP, 'herkes toplu iş sözleşmesinden faydalanacak' diyerek bu haksızlığa ve eşitsizliğe son vereceğini açıklıyor. İktidar, OHAL ile işçilerin grev haklarını bile engelledi. Cumhurbaşkanı, işverenlerle yaptığı toplantıda, 'OHAL'i sizin için getirdik' dedi. Ama işverenler de OHAL'den şikayetçi. OHAL ilan edildiğinden bu yana 15 bine yakın işletme kapandı. Dolayısıyla bugün Türkiye'de 7 milyon işsiz var. Bugün Türkiye'de 300 bine yakın ataması yapılmayan öğretmen var. Yüze yakını da maalesef intihar etti. Türkiye'de 3 milyona yakın insan aç yatıyor. Açlık, sefalet, işsizlik diz boyu. Ama Muharrem İnce'nin de dediği gibi, Ankara'da 2 milyar dolara yapılmış bir saray var. Ayrıca İstanbul'daki sarayları kullanıyor. Bunlar yetmemiş, şimdi de Marmaris'te 300 odalı bir saray yapıyor. Bunlar bizim verdiğimiz vergilerle yapılıyor."
'SARAYDAKİ PADİŞAHI GÖNDERMEMİZ GEREKİR'
Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan birçok işletmenin ve fabrikanın uluslararası sermayeye satıldığını ileri süren Beko, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir taraftan 'Eyyy' diyor, bir taraftan da İsrail'e şeker fabrikasını satıyor. 24 Haziran seçimlerinde AKP kazanırsa, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere, ne kadar kamu malları varsa, tamamını özelleştirecekler. Hiçbir şey kalmayacak. Bankaların büyük bir bölümü uluslararası sermayeye teslim edilmiş durumda. 17-25 Aralık'ta dünya ayağa kalkmıştı. Bana göre Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu o tarihte yaşandı. Bütün bu yaşananlara baktığımızda, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde, koşullar ne olursa olsun, saraydaki padişahı göndermemiz gerekir. Son Padişah Vahdettin, kaçmış ve bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. 24 Haziran'da da 2. Vahdettin de gidecek, Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacak diye düşünüyorum."

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CHP adayı Kani Beko: Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacakCHP adayı Kani Beko: Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacakCHP adayı Kani Beko: Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacakCHP adayı Kani Beko: Cumhuriyet'i kuranlar iktidar olacak

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