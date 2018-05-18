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"CHP adayının gücüne inanan bir partidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Kimse, Muharrem İnce'nin bindiği araca ve küçük uçağa, diğeriyle karşılaştırılamaz duruma bakınca, 'CHP Muharrem İnce'ye destek olmuyor mu?' demesin. CHP, kanuna, kurala saygılı, haram yemez, devlet imkanlarını kullanmaz ve sadece kendi gücüne ve adayının gücüne inanan bir partidir" - "İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara kucaklamak bize. Ötekileştirmek onlara ötekinin hakkını savunmak bize. Kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak, herkesi kucaklamak bize. Kızdırmak onlara affetmek bize"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimse, Muharrem İnce'nin bindiği araca ve küçük uçağa, diğeriyle karşılaştırılamaz duruma bakınca, 'CHP Muharrem İnce'ye destek olmuyor mu?' demesin. CHP, kanuna, kurala saygılı, haram yemez, devlet imkanlarını kullanmaz ve sadece kendi gücüne ve adayının gücüne inanan bir partidir." dedi.

Özel, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu belirterek, demokrasiye tuzak kuranların, halkın iradesine ipotek koymaya çalışanların her zaman kazdıkları kuyuya düştüğünü ifade etti.

Özgür Özel, "Güçlüyüz, haklıyız, emin adımlarla ilerliyoruz, parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız." diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, sahadaki ilgi nedeniyle, "Bu işi ilk turda bitireceğiz gibime geliyor." dediğini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Güya seçime hazır olan, bizi tuzağa düşürecek olanlar CHP'nin seçim beyannamesini beklemektedirler. 24'ünde biz, 25'inde AKP, 26'sında MHP açıklayacak. Çünkü 7 Haziran'da olduğu gibi Türkiye'nin ve seçimin gündemini, CHP'nin seçim beyannamesi belirleyecektir. Önümüzdeki süreçte, hep birlikte büyük bir öz güvenle, provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşanlara, çikinleşenlere karşı tebessümle, toleransla, kazandığımızın bilincinde olarak, tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara kucaklamak bize. Ötekileştirmek onlara ötekinin hakkını savunmak bize. Kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak, herkesi kucaklamak bize. Kızdırmak onlara affetmek bize. Artık CHP örgütü adayları, cumhurbaşkanı adayı ve hepimiz hep birlikte bu büyük aile iktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, iktidarı ve Türkiye'yi kucaklıyoruz."

- "Af, toplumsal mutabakatla olacak"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir." şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Af çıkışı, çözüm süreci çıkışı gibi söylemleri "iyi polis-kötü polis" oyununa benzeten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaş bunların yüzünü gördü. Af önerenler affı meclise teklif etmeden meclisin kapatılmasına 'evet' dediler. Çözüm süreci konusunda akşam başka sabah başka konuşuyorlar. Vatandaşımız bu iki yüzlülükleri, bu oy avcılıklarını, kandırarak kazanmaya çalışanları görsün. Karşısında ne yapacağız? Ne konuşulacaksa 24 Haziran'dan sonra oluşacak, Meclis'te konuşulacak. Af, toplumsal mutabakatla olacak. Bu ülke hangi sorununu konuşacaksa, dış politikayı, demokrasiyi, eğitimi, toplumsal barışı ve ekonomiyi, hepsini birden mecliste, AK Parti ve MHP'nin dışındaki Meclis'e giren tüm partilerin oluşturacağı büyük birliktelikle, toplumsal mutabakatla konuşacağız. Katkı vermek isterlerse o günün muhalefet partileri AKP ve MHP'ye de kucak açacağız. Erdoğan için değil her doğan için anayasa yapacağız."

- CHP'nin Muharrem İnce'yi yalnız bıraktığı iddiası

Muharrem İnce'nin performansını görenlerin her gün bir iftira ortaya attığını savunan Özel, "İnce yalnız mı?" başlığıyla kaleme alınan bir köşe yazısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kampanyada, partinin cumhurbaşkanı adayına harcama yapması yasak. İnce, dün kendisi açıkladı, hepimiz kendisine bağışlarımızla destek oluyoruz. Herkes şunu bilsin, bir tarafta devletin imkanları, bir tarafta milletin evladı, milletin imkanları yarışmaktadır. Kimse, Muharrem İnce'nin bindiği araca ve küçük uçağa, diğeriyle karşılaştırılamaz duruma bakınca, 'CHP Muharrem İnce'ye destek olmuyor mu?' demesin. CHP, kanuna, kurala saygılı, haram yemez, devlet imkanlarını kullanmaz ve sadece kendi gücüne ve adayının gücüne inanan bir partidir. Muharrem İnce'ye CHP'lilerin verdiği destek, bir ananın evladına, bir kardeşin bir kardeşe verdiği destek neyse, bir milyon 250 bin CHP'linin Muharrem İnce'ye verdiği destek aynı destektir."

- "Muharrem İnce FETÖ'yü getirecek"

Özel, Muharrem İnce'nin ABD'ye mesaj gönderdiğine işaret ederek, "Muharrem İnce'nin, ABD'ye 'Gülen iadesi gerçekleşmezse, İncirlik'i hemen kapatırım.' yaklaşımı Türkiye'de ve dünyada gündemdir." dedi.

Dosta güven düşmana kaygı veren dış politikanın İnce'yle başlayacağını vurgulayan Özel, "Muharrem İnce FETÖ'yü getirecek, yargılanacak, buradaki bütün bağlantıları ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Özel, CHP'lilerin Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne uyum yasalarını Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu" iptaline ilişkin dilekçesini bugün vereceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana basın toplantısı CHP Özgür Özel

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