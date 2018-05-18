"CHP adayının gücüne inanan bir partidir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kimse, Muharrem İnce'nin bindiği araca ve küçük uçağa, diğeriyle karşılaştırılamaz duruma bakınca, 'CHP Muharrem İnce'ye destek olmuyor mu?' demesin. CHP, kanuna, kurala saygılı, haram yemez, devlet imkanlarını kullanmaz ve sadece kendi gücüne ve adayının gücüne inanan bir partidir." dedi.

Özel, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu belirterek, demokrasiye tuzak kuranların, halkın iradesine ipotek koymaya çalışanların her zaman kazdıkları kuyuya düştüğünü ifade etti.

Özgür Özel, "Güçlüyüz, haklıyız, emin adımlarla ilerliyoruz, parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız." diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, sahadaki ilgi nedeniyle, "Bu işi ilk turda bitireceğiz gibime geliyor." dediğini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Güya seçime hazır olan, bizi tuzağa düşürecek olanlar CHP'nin seçim beyannamesini beklemektedirler. 24'ünde biz, 25'inde AKP, 26'sında MHP açıklayacak. Çünkü 7 Haziran'da olduğu gibi Türkiye'nin ve seçimin gündemini, CHP'nin seçim beyannamesi belirleyecektir. Önümüzdeki süreçte, hep birlikte büyük bir öz güvenle, provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşanlara, çikinleşenlere karşı tebessümle, toleransla, kazandığımızın bilincinde olarak, tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara kucaklamak bize. Ötekileştirmek onlara ötekinin hakkını savunmak bize. Kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak, herkesi kucaklamak bize. Kızdırmak onlara affetmek bize. Artık CHP örgütü adayları, cumhurbaşkanı adayı ve hepimiz hep birlikte bu büyük aile iktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, iktidarı ve Türkiye'yi kucaklıyoruz."